Леонид Слуцкий, упомянувший имя Навального, уходит с Первого канала 7 20.06.2018, 10:19

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Леонид Слуцкий

Фото: Jay Barratt/AMA/Getty Images

Экс-тренер сборной РФ по футболу не будет комментировать матчи ЧМ.

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сообщил, что больше не будет комментировать на «Первом канале» матчи чемпионата мира, передает «Радио Свобода». Он объявил об этом в конце трансляции матча Россия — Египет. «К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале».

17 июня Слуцкий упомянул в эфире Первого канала имя оппозиционного политика Алексея Навального. Во время матча Германия - Мексика комментатор Кирилл Дементьев говорил об игре в «навальный футбол». Слуцкий на это отреагировал замечанием: «Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть».

Его реплика стала поводом для флешмоба в соцсетях: пользователи начали сочинять другие политические комментарии, которые мог бы сделать Слуцкий в эфире.

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что могут отстранить и Дементьева. Сам журналист заявил, что ему об этом ничего не известно и что его на тот момент ни от какой работы не отстраняли.

Ранее 19 июня стало известно, что футбольные матчи на Первом канале не будет больше комментировать и Василий Уткин.