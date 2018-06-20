В лондонском метро прогремел взрыв 20.06.2018, 10:22

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Пострадали пять человек.

В метро в северной части Лондона, на станции "Station Parade", прогремел взрыв, пострадали пять человек, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на The Guardian. Трое пострадавших получили легкие ранения и травмы, им прибывшие на вызов медики, оказались помощь на месте. Еще два человека получили более серьезные повреждения и были госпитализированы.

В Скотланд-Ярде назвали предварительную причину взрыва. После инцидента британские правоохранители подозревали террористический акт, однако позже транспортная полиция заявила о том, что взрыв в метро терактом не является. По версии следователей, причиной взрыва могло стать короткое замыкание батареи.

Правоохранители оцепили район вокруг станции и попросили людей избегать его, на месте взрыва продолжаются следственные действия.