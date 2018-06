Mark Formelle отправил футболки знаменитостям с белорусскими корнями 1 20.06.2018, 10:35

Кирку Дугласу и Ларри Кингу подарки очень понравились.

Предки десятков мировых звезд кино, спорта, искусства, моды покинули Беларусь сотню лет назад. Производитель одежды решил напомнить знаменитым землякам об их малой родине и создал эксклюзивную коллекцию футболок. Проект получил название «Из Беларуси с любовью». Вышло весело и даже заметно, пишет onliner.by.

Пятнадцать звезд в Германии, Канаде и США получили их в качестве сувенира. На каждой — очень личная история, связывающая знаменитостей с землей, которую их деды и прадеды покинули в погоне за «американской мечтой».

— Некоторые из наших героев и не подозревают, как выглядит их малая родина, другие стремятся найти свои корни и гордятся предками, некогда рискнувшими на последние деньги купить билет на пароход до Нью-Йорка. Мы посчитали, что будет здорово напомнить мировым звездам о земле их предков. А заодно и показать жителям Беларуси: мы — умная и талантливая нация, — отмечает глава Mark Formelle Светлана Сипарова.

Работа в архивах, общение с жителями городов и деревень, откуда уехали предки голливудских звезд, десятки концепций и вариантов дизайна… Одной из самых сложных задач было выяснить личные адреса, чтобы сувениры не затерялись в офисах их менеджеров. Ведь для них это просто майка, в то время как для знаменитостей — целая история семьи.

Стоит признаться, что не все восприняли посылку однозначно. Самый брутальный из адресатов, гитарист группы Rammstein Пауль Ландерс, который родился в Бресте (хотя всячески отрицает это), ни в какую не хотел открывать двери курьеру FedEX. И лишь с четвертой попытки, после составления полного описания содержимого, неоднократных подтверждений и согласований, принял подарок.

— Ларри получил вашу майку и влюбился в нее. Сейчас он рядом со мной и просит поблагодарить вас. Это здорово! — от имени знаменитого журналиста Ларри Кинга ответила его супруга, актриса Шоун Саутвик.

Ларри — американец во втором поколении. Его мама приехала в Нью-Йорк из Минска в конце 20-х годов прошлого века. За свою жизнь он взял более 50 тысяч интервью. Все герои Кинга оставили в каждой беседе с ним частичку себя. Из этих тысяч частиц и состоит образ самого успешного интервьюера ХХ века — Ларри Кинга. Именно об этом принт, который он получил.

Похожие эмоции испытал и Кирк Дуглас — представитель «золотой эры» Голливуда. В своих мемуарах он с гордостью вспоминал, что в детстве над его кроватью висели репродукции картин известного земляка — Марка Шагала. И поэтому его порадовали принтом «а-ля Шагал»: над городом пролетают молодой Кирк с женой.

«Mr. Douglas was very touched by your letter. He and Mrs. Douglas enjoy their new t-shirts and thank you for such a thoughtful gift. He wishes you much success (Ваше письмо очень тронуло господина Дугласа. Он и миссис Дуглас наслаждаются новыми футболками, благодарят вас за такой осмысленный подарок и желают вам больших успехов)», — такой отклик пришел от ассистентки Кирка Дугласа Грейс Эбойгби.

Также был видоизменен предвыборный лозунг Дональда Трампа на «Make Navahrudak Great Again!» — таким образом напомнили о белорусских корнях Джареду Кушнеру, зятю президента США. Его предки родом как раз из Новогрудка, тоже города с великой историей.

У Скарлетт Йоханссон своя история: ее прабабушка и прадедушка жили в Несвиже, городке, знаменитом своим театром.