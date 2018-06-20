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Павел Северинец о походе в Минкульт: Чиновники боятся, что всплывут коррупционные схемы

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  • 20.06.2018, 10:56
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Фото: «Радыё Свабода»

Политик рассказал о результатах похода в Министерство культуры.

Защитников Куропат пригласили в Министерство культуры с утра 20 июня, чтобы обсудить ситуацию с открытием ресторана «Поедем поедим» за 50 метров от места захоронения десятков тысяч убитых во время сталинских репрессий. Но в Минкульте защитники «почувствовали бюрократический лед», рассказал «Радыё Свобода» один из лидеров БХД Павел Северинец.

«Чиновники растеряны, они не знают, что делать, - заявил один из лидеров протестов Павел Северинец журналистам по итогам встречи. - Александр Яцко, заместитель министра, ничего по факту не сказал, будет ли делать Министерство культуры что-то в ситуации с Куропатами».

Остальные присутствующие на встрече - в том числе Анна Шапутько и Владимир Романовский - согласились с позицией сопредседателя Белорусской христианской демократии.

По мнению Северинца, защитников вызвали в министерство просто чтобы «показать, что они каким-то образом участвуют», но на самом деле только ссылались на бюрократические процедуры и юридические детали. По его мнению, чиновники «чувствуют ответственность за коррупционную схему, проведенную через Министерство культуры, и боятся, что это все выплывет», так как чиновники «не бесплатно позволяют резать защитные зоны и строить там объекты».

Также от Минкульта не услышали ничего о государственном конкурсе по памятнику в Куропатах.

Северинец отметил, что представители Министерства культуры фактически молчат - не дают оценок ситуации, хотя о конфликте в Куропатах высказались деятели культуры со всего мира. Заместитель министра разговаривал с защитниками Куропат по-русски, заметил политик.

Защитники Куропат предложили Минкульту запретить работу ресторана и вернуться к защитным зонам мемориала Куропаты образца 2003 года (суженным после начала строительства «Бульбаш-холла» в пределах охранной зоны). Но, говорит Северинец, решение вряд ли принимается в Минкульте – скорее всего, решать будет лично Лукашенко, поэтому противникам ресторана «надо подналечь».


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