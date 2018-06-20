Работники могилевской фабрики возмущены зарплатой в $125 3 20.06.2018, 10:47

В соцсети появился крик души работника обувной фабрики «Шаговита» в Могилеве.

Поводом послужило то, что на производстве начали ставить новые окна, пишет сайт mogilev.online. Само по себе это неплохо, но незадача в том, что в общежитии той же «Шаговиты» ремонт не производился уже порядка 10 лет.

Состояние общежития, фото которого автор прислал в группу «Могилев real», и вправду не очень. По словам приславшего, даже электрощиты крепятся здесь скотчем, «чтобы дети не открыли».

Попутно автор упомянул и зарплаты сборщиков обуви на «Шаговите» в 250-350 рублей. «Надеюсь что хоть эта статья расшевелит «Шаговиту» и ее директор хоть раз задумается о людях и их детях», — говорится в сообщении.