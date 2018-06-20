Украинские военные укрепили стратегические позиции на Донбассе 20.06.2018, 11:58

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Одна из бригад создала полосу обеспечения глубиной до двух километров.

Военнослужащие одной из бригад Вооруженных сил Украины заняли новые стратегические позиции и создали полосу обеспечения на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По словам военнослужащих, которые находятся на передовых позициях в районе села Желобок, ДРГ боевиков неоднократно пробирались вглубь украинских территорий под прикрытием «зеленки».

Чтобы противодействовать этому, силы ООС в течение двух недель создали полосу обеспечения глубиной до двух километров на данном участке.

«Для подразделений, обороняющихся на Луганском направлении, это задание было не простое, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно совершал огневое влияние и вел интенсивную разведку», — сказано в сообщении ООС.

В ходе выполнения задания потерь среди военных нет.