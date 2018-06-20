Антон Геращенко: Путин выстроил механизм обхода санкций 4 20.06.2018, 12:05

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

Страны Запада должны контролировать поставки санкционных товаров в Беларусь.

Беларусь является «союзным» с Россией государством, а Александр Лукашенко абсолютно зависим от Кремля. Если Евросоюз и США хотят контролировать режим санкций против режима Владимира Путина, то они должны регулировать то, что они поставляют в Беларусь, предусматривая, что санкционные товары могут попасть в Россию.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил депутат Верховный Рады Украины Антон Геращенко.

- Что сейчас происходит в войне с Россией? Ситуация изменилась во время проведения Чемпионата мира по футболу?

- Война продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока Россия не вернет Украине украденное. Я имею в виду Крым и Донбасс.

Минские соглашения, конечно, нарушаются, они нарушались даже в момент их подписания. Они никогда не соблюдались. Cогласно Минским соглашениям нужно прекратить стрельбу, отвести тяжелое вооружение калибром более 100мм на 30 километров от границы, вернуть всех пленных и задержанных. Никто этого не делал. Россия пошла на эти соглашения только под давлением Запада, Кремль абсолютно не собирался их придерживаться. Они были нужны только для того, чтобы остановить открытое наступление России. И хорошо, что это произошло.

Во всем остальном соглашения не соблюдались. Что касается сегодняшней ситуации, то я не считаю, что обострение, которое мы наблюдаем, грозит широкомасштабным наступлением. Поддерживаемые Россией террористы, пользуясь своей безнаказанностью, проводят пристрелку оружия, наносят удары по складам украинского вооружения. Недавно под Горловкой были уничтожены несколько тонн украинских боеприпасов.

Наша страна реагирует только ответно, мы не являемся инициаторами таких действий. Но ситуация на Донбассе показывает полную безнаказанность Путина. C одной стороны введен механизм санкций, а с другой - с главой Кремля делают бизнес. Прокладывают газопроводы, покупают газ и нефть.

Европа показывает свою приверженность демократическим ценностям, нежелание идти на очередной «мюнхенский сговор» с Путиным, но продолжает торговлю с Россией. Это тоже самое как, если бы Великобритания торговала с Германией во время Второй мировой войны.

Гибридная война тем и страшна, что вроде бы она есть, но вроде бы ее и нет. Россиянам удалось создать мощную пропагандистскую машину в странах Запада. Когда ты приезжаешь в любую западную гостиницу, то видишь, что там работает телеканал Russia Today, вещающий на английском, немецком, французском и других языках. На пропаганду выделяют сотни миллионов долларов. Все это делается для того, чтобы говорить на «белое» - «черное», а на «черное» - «белое».

- Ожидаете ли вы эскалации конфликта после ЧМ по футболу?

- Заявлять о прямой корреляции, что cейчас идет ЧМ по футболу, а затем стоит ждать нападения, я не могу. Если мы возьмем военный конфликт в Грузии в 2008 году, то можно говорить о том, что Михаил Саакашвили также планировал военные действия по восстановлению территориальной целостности своей страны во время Олимпиады. А русские, зная что он это планирует, дали ему отпор в те же дни. Так совпало.

Что касается Олимпиады в Сочи и нападения на Украину, то это тоже скорее совпадение. Я далек от всякого рода тригонометрии и закулисных заговоров в таких вопросах. Миром движут интересы. На сегодняшний день я не вижу интересов у Путина в широкомасштабных военных действиях против Украины.

Во-первых, зачем ему это делать? Путин выстроил механизм обхода санкций Запада. Он намерен всем показывать себя миротворцем. Заинтересован дальше прокладывать «Северный поток-2», чтобы насыщать Европу своим газом.

Все понимают, что армии сепаратистов, которые они создали, не могут действовать без российской поддержки, пушек, танков и другого. Если бы завтра Путин дал команду военным инструкторам покинуть территорию «ЛДНР», то к вечеру там бы стояли украинские войска и не было никакого сопротивления. Все бы сбежали вместе со своими российскими кураторами.

То, что на границе с Украиной стоит огромная российская армия - ничего не означает. Она стоит там с 2014 года. То, что они разворачивают новое вооружение и могут опробовать его против Украины - это имеет место быть.

- Вы упомянули о механизме обхода санкций против России. Но вы же знаете, что основные «обходные» пути идут через Беларусь?

- Начиная со времен санкций Наполеона против Англии, весь вопрос был только в возможности лиц, вводящих санкции, контролировать движения товаров. И всегда, когда вводятся санкции, это только повышает цену одного или другого товара для стороны, которая его запрашивает. Россия могла получать эти товары и услуги по более низким ценам, если бы не было совершено фатальное нападение на Украину.

Но то, что они научились обходить санкции - это факт. К примеру, строительство Крымского моста, где применялись самые последние технологии европейских компаний. Мы об этом говорили, били тревогу, что те, или иные немецкие и финские компании поставляют в Россию высокотехнологическое оборудование.

Но, к сожалению, наши западные партнеры с одной стороны заявляют о приверженности европейским ценностям, а с другой стороны, деньги, зарабатываемые их компаниями, для них тоже важны.

Из позитивных примеров - иск к компании Siemens, которая была уличена в поставке газовых турбин в Крым. Для оккупированного полуострова действует запрет на поставку новых энергетических технологий, но там Россия обманула компанию Siemens. По договору эти турбины должны были поставляться на территорию России, а не в Крым. Об этом была масса информации в интернете, но я не верю, что Siemens не знала о конечной точке поставки турбин. Ведь это не игрушка, а высокотехнологическое оборудование. Его нужно настраивать.

Вопрос в том, понимают ли наши западные партнеры, насколько отступление от принципов демократии, мира и территориальной целостности Европы может негативно повлиять на их будущее.

Лидеры Англии и Франции также пошли по пути задабривания Гитлера в 1930-х годах: ну, захотел он аншлюс с Австрией, ну, так сложилось, немецкоговорящие граждане хотят воссоединения. Закончилось это «мюнхенским сговором», предательством Чехословакии, передачей Судетской области и Второй мировой войной.

Что касается вашего вопроса... Дело в том, что Беларусь является «союзным» с Россией государством. И Лукашенко является лицом, зависящим от РФ. Он был бы и рад вести самостоятельную политику, но Беларусь пронизана экономическими связями с Кремлем, cвязями спецслужб. Если Россия перестанет поставлять вам нефть - ваша экономика станет. Тоже самое произойдет, если Москва откажется покупать у вас МАЗы, БелАЗы.

Если страны Запада хотят контролировать режим санкций, то они должны регулировать то, что они поставляют в Беларусь, предусматривая, что товары могут попасть в Россию.

На сегодняшний день самые жесткие санкции Запада относятся к поставкам военной продукции. Речь идет о микросхемах, различных составляющих, которые нужны для современного российского оружия. Вы будете cмеяться, но все эти «великие» самолеты летали на микросхемах США и Европы. Российская мощь крепилась на технологических достижениях Запада.

Украина перестала поставлять многие запчасти к их сложной военной технике. Начиная от вертолетных двигателей и заканчивая газотурбинными двигателями для кораблей. Из-за этого срывается новая программа по постройке кораблей и подводных лодок в РФ. Хотя известно, что они постоянно пытаются найти замену. И небезуспешно.

Самые успешные санкции - лишение России доступа к мировому финансовому рынку. Их компании и банки не могут приходить на биржы и брать миллиарды долларов на развитие бизнеса, а значит, и на укрепление экономики РФ.

Эксперты говорят о том, что Россия заплатила около 100-200 миллиардов долларов недополученных платежей за аннексию Крыма. Это колоссальная цифра.

Зачем Путин оккупировал Крым? Для укрепления своей власти в России. Чтобы его раз за разом переизбирали на волне патриотизма. Он посчитал, что для него захват полуострова проще и дешевле, чем наладить жизнь в России, вкладывать в процветание, в образование, в дороги.

Путин сделал такой выбор. Для него - это тактически выгодное решение, мы видим это по результатам выборов. Стратегически - это тупик для России. После того, что Путин сделал с Крымом и Донбассом, ни одна другая соседняя страна - Финляндия, страны Балтии, Беларусь, Казахстан - не могут чувствовать себя спокойно. В любой момент в Кремле могут сказать: слушайте, ведь великий казахский народ - это младший брат русского, давайте захватим половину Казахстана на всякий случай. На основании того, что там много русскоязычных граждан.

- Вернемся к ситуации в Украине. Стал известен «расстрельный список» по «делу Бабченко», в который вошли десятки журналистов. Ситуация беспрецедентная. Есть ли опасность нахождения в Украине иностранных журналистов?

- Никто не может сегодня себя чувствовать безопасно в Украине. Как и в других странах, которые находятся в разработке либо являются предметами российской агрессии.

Например, когда в прошлом году было осуществлено покушение на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, погибли два совершенно невиновных человека. Один был его охранником, а второй просто проходил мимо. Взрыв бомбы никого не щадит, никто не может быть спокоен.

Относительно Аркадия Бабченко - готовилась его ликвидация. С одной стороны - это месть российскому журналисту, который может свободно творить и критиковать российскую власть в Украине, а с другой — создание атмосферы нервозности.

Все знают, что убийства журналистов очень горячо обсуждаются коллегами по цеху. Вы видели, что происходило на следующий день после «убийства» Бабченко. Сколько критики и обвинений было высказано в адрес власти, которая «допустила» все это. Хотя очевидно, что ни в одной стране мира власть не может приставить охрану к каждому журналисту, если ты точно не знаешь, что ему грозит опасность.

Российская пропаганда очень хорошо отработала тезис «зачем вы обманули весь мир со смертью Бабченко». Это была чисто российская разработка, которую, к сожалению, подхватили отдельные украинские политики и журналисты, ничего не генерирующие, которым легче заниматься копипастом.

На самом деле операция была правильной, и это нужно решать прокурорам и следователям: делать инсценировку убийства или нет. Это стандартный в правоохранительной практике способ.

Для обоснования правильности подобного метода, я бы привел в пример Шерлока Холмса, прыгнувшего в Рейхенбахский водопад. Да, его родственникам было неприятно. Да, миссис Хадсон очень переживала, а доктор Ватсон заливал свое горе виски. Но если бы Холмс этого не сделал, он бы не установил все связи профессора Мориарти и его бы прикончили.

Что касается списка из 47 журналистов, то компетентные органы не давали мне его для ознакомления, а информации, которая попадает в СМИ, я доверяю не всегда.

Если мое мнение спросят компетентные органы, в руки которых попала эта информация, то я уточню, как этот список попал в руки наших специальных сил. Из этого я сделаю выводы и буду иметь мнение, не является ли это контрспецоперацией российских спецслужб по вбрасыванию такого списка через легитимные каналы. Ведь наличие такого списка сеет страх и ужас у огромного количества людей.

Что касается опасности для иностранных журналистов в Киеве - ничего исключать нельзя.

- В продолжение журналистской темы. В Беларуси власти заблокировали самый популярный проевропейский и проукраинский сайт Сharter97.org. Информационное пространство Беларуси практически полностью оказалось под контролем РФ: телевидение, газеты, интернет. Осознают ли в Украине исходящие от этого угрозы?

- Огромная беда Украины в том, что мы не контролируем свое информационное пространство. Вы мне жалуетесь на Беларусь, где Россия контролирует все медиапространство, а я вам жалуюсь на страну, где Россия забрала часть территории. У нас до сих пор работают телеканалы, находящиеся под контролем Москвы. Мы не можем остановить их работу, а когда пробуем - слышим окрик из Вашингтона и Европы о свободе слова. Но при этом, когда закрывают СМИ в Беларуси, никто ничего не делает.

Я не представляю, как мы можем выиграть противостояние с Россией, если мы не контролируем наше информационное пространство. Не представляю, как бы Черчилль победил во Второй мировой войне, если бы в Лондоне издавались немецкие газеты и вещало немецкое радио.

Для меня Беларусь уже давно является частью Российской Федерации. Все это будет продолжаться до тех пор, пока белорусский народ не скинет с себя оковы, которые сам на себя возвел.

У вас создана ситуация, когда у людей нет альтернативы. Это будет продолжаться до тех пор, пока колесо истории не повернется. Например, как это было в Ливии. Каддафи был у власти 40 лет. Затем колесо истории повернулось.

- И закончил диктатор очень плохо.

- А все началось с того, что торговец фруктами в Тунисе поджег себя, потому что налоговые инспектора забрали у него фрукты. Затем начался эффект домино, «арабская весна» и так далее.

Но я хочу сказать одно, по моему опыту, диктатуры падают только тогда, когда они сами создают для этого условия. В Украине тот же Янукович дал команду избивать ни в чем неповинных людей, что вызвало подъем народа, в который не верила даже наша оппозиция. Когда они увидели сотни тысяч человек, пришедших на Майдан, были шокированы.

Уверен, когда-нибудь вы въедете в Минск на белом коне, а меня пригласите консультантом по установлению демократии в Беларуси.

Как-то проводилось очень интересное социологическое исследование на тему, какой процент людей готов бороться за свои права, выйти на демонстрацию, публично высказать свое несогласие с политикой государства. И в зависимости от уровня демократии в стране процент разнился. В Украине было только 3% людей. Они и сделали Майдан. От 40 миллионов населения - это 1,2 миллиона. Максимальный процент был в Нидерландах - 18%. Так вот, какой процент таких людей в Беларуси? В России - около 1%.

Для атомного взрыва нужна критическая масса. Если критической массы не будет, то будет восстание декабристов. Понятно, что такие просветленные умы, как вы, выживаются из Беларуси. Но Герцен будил Россию за 70 лет до революции в стране. Будите Беларусь.

Если в стране нет критической массы элиты, которая готова рисковать собой ради блага страны, если у них нет правильных ценностей, то ничего не получится.

Пример - американская революция. Я ее очень хорошо знаю. Специально ездил в США, чтобы ей вдохновиться. Я зашел в здание Independence Hall в Филадельфии, где подписывалась Декларация независимости США. Ее подписали только 53 человека. Кто ее подписал? Предприниматели, журналисты, издатели газет. Это были духовно свободные люди, у которых была своя точка зрения и свой бизнес. Они смогли создать свободную Америку.

Могут ли рабы создать свободную страну? Могут попробовать, но не всегда получается. Зато свободные люди могут выйти на такой уровень, что готовы пожертвовать жизнью ради освобождения рабов, против мнения многих.

- В последний раз мы встречались осенью и очень много говорили о проведенных в Украине реформах. Что нового произошло за последние полгода?

- У нас реализуется колоссальное количество разных реформ и изменений. Президент Украины озвучивал цифру в 144 реформы. Мы принимаем массу новых законов. Некоторые из них полностью меняют законодательное поле.

Прошлой осенью мы приняли огромный закон по образованию, который вызвал целый ряд нареканий, инспирированных российской пропагандой. РФ заявляла, что мы не даем возможности детям учиться на их родном языке в школах. Это неправда. Кстати, я не знаю ни одной школы в России, где идет процесс обучения на украинском или белорусском языках, хотя белорусы и украинцы в РФ проживают очень компактно.

Принят закон про Антикоррупционный суд, приняты шесть позитивных законов для ЖКХ, обязывающие всех иметь счетчики. Вы будете смеяться, но у нас до сих пор не во всех домах есть счетчики. Наконец мы решили эту проблему.

В Верховной Раде Украины был принят закон о ратификации соглашения с компанией Airbus на поставку около 55 вертолетов. Вроде бы мелочь, но мы теперь будем покупать европейские вертолеты, а не из страны, с который мы воюем. Теперь мы не будем от них зависеть.

Беларусь, к примеру, не может себе этого позволить. Если Лукашенко захочет покупать европейские вертолеты, которые намного дешевле, то сразу будет окрик из Москвы.

Хотелось бы отметить победу в Стокгольмском арбитражном суде над «Газпромом». К сожалению, если Беларусь будет недовольна «Газпромом», вы этого сделать не сможете. Мы выиграли иск и Россия должна нам выплатить $4,6 миллиарда, которые независимый суд призвал взыскать с «Газпрома» за недоплату за транзит газа через Украину. Другой вопрос, что Россия не захочет выполнять решения суда, что я предвижу. Будет крайне сложно эти деньги взыскать, если вообще возможно. Но, по-крайней мере, Украина оградила себя от финансовых претензий «Газпрома».

Реформ очень много, но я особенно пристально слежу за теми, которые проводятся в правоохранительной системе. Сейчас мы создаем Антикоррупционный суд. Не скрою, что его от нас требовали создать США и МВФ. Они считают, что это будет панацеей от коррупции, если мы найдем 50 самых честных человек, которые будут честно судить. Я являюсь трезвомыслящим политиком и понимаю, что если суд очень честный, но прокурор подготовил дело неправильно, то суд должен будет оправдать преступника, если его действия неправильно задокументированы. Пытаюсь донести это до людей.

Напоследок хочу подчеркнуть: я мечтаю, чтобы на всех границах Украины, а не только на границе с ЕС, были демократические, процветающие государства. Народы, которые хотят развиваться не за счет вмешательства в дела других государств, а за счет труда, взаимовыгодной торговли и уважения друг ко другу. Мечтаю, чтобы Беларусь и Россия стали такими странами и уверен, что еще при наших жизнях это произойдет.