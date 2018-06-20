Пурга – территория Кремля Илья Мильштейн, «Грани»

20.06.2018, 12:19

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Не исключено, что в служебных инструкциях отдельной строкой отмечена эта обязанность: нести пургу.

Путин сам себе и президент, и пресс-секретарь, и мореплаватель, и плотник.

Президент Путин практически никогда не хвалит Дмитрия Пескова. Вероятно, по соображениям секретности, поскольку тогда может открыться какая-нибудь охраняемая государством тайна их тандема. Выяснится, например, для чего Владимиру Владимировичу все-таки нужен человек, разъясняющий публике официальную точку зрения Кремля. Хотя скромняга Дмитрий Сергеевич не раз уже говорил, что не нужен, ибо шеф его сам себе и президент, и пресс-секретарь, и мореплаватель, и плотник.

Тому имеются подтверждения. Песков, как правило, ничего не знает, а Путин всегда знает все. Песков обычно уклоняется от ответов на вопросы, донося до собравшихся, что затронутые проблемы находятся вне сферы его компетенции, а для Путина нет нерешаемых проблем. Впрочем, бывало и так, что пресс-секретарь внезапно осмеливался выступить нешаблонно, и тут он удостаивался от начальства не похвалы, но укоризны. Дескать, Песков несет пургу, да чего он там рассказывает и кто ему это поручил? В такие минуты казалось даже, что Дмитрия Сергеевича скоро разжалуют, но шло время и ничего не менялось в его карьерной судьбе.

Вот и вчера произошел такой случай. Деятели культуры обратились к президенту с просьбой помиловать голодающего Олега Сенцова. Гарант пока не откликнулся, но к журналистам вышел пресс-секретарь и с неожиданной четкостью отреагировал на челобитную. Насчет письма сказал и за себя, и за Путина, что они его "видели в прессе". А по существу дела проинформировал, что "резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения". Прибавив еще, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", и это прозвучало как приговор. Вынесенный непосредственно Песковым, что шло вразрез с его привычным имиджем чиновника осторожного, несведущего, малообщительного.

Понятно же, что если бы у нас имелось мощное гражданское общество, то и резонанс от его выступлений был бы иной, и высшему руководству приходилось бы с ним считаться, не говоря уж о силовых органах. Здесь Дмитрий Сергеевич, вольно или невольно, проболтался о том, что общество в России задавлено начальством, оттого и война, и Сенцов сидит, и другие украинские заложники, и властям плевать на всякие открытые письма в их защиту. А что касается помиловок, то по закону осужденные не обязаны эти бумаги ни инициировать, ни подписывать. Короче, складывалось впечатление, что Песков опять понес пургу, огорчая патрона, и тот его снова раскритикует.

Думается, впечатление это ложное.

Во-первых, пресс-секретарь на сей раз не сказал ничего сверх того, что ранее излагал его патрон: и про суды, в дела которых гарант типа не вмешивается, и про помиловки. Во-вторых, указать недобитым гражданам их место под солнцем - это сегодня полезно для Кремля, потому Песков и отвечает подписантам так скоро и с такой жесткостью. В-третьих, система заложничества в отношениях с Западом и с Украиной давно уже выстроена, отлажена и успешно эксплуатируется, и не затем ее создавали, чтобы вступать в диалог с Норштейном, Сокуровым и Хаматовой по поводу Сенцова.

Наоборот. Подобные письма, как и устные выступления, способны вызвать у Владимира Владимировича только раздражение. Терпеливо ожидая завершения мундиаля, он уже помыслами и мечтам своими наверняка устремлен в будущее, как во времена сочинской Олимпиады, а интеллигенция путается под ногами, валяется в ногах, мешает вперед двигаться. Он, может, склоняясь над картой с генералами, думает, куда бы завтра ввести войска, где побомбить, над кем покуражиться, а они лезут со своим милосердием, которое, видите ли, выше справедливости.

Обо всем этом едва ли в точности осведомлен, но догадывается его сообразительный пресс-секретарь. Или по прямому поручению президента спешит ответить на поставленные вопросы. Распишитесь, мол, в получении, господа режиссеры и артисты, Владимир Познер и Ксения Собчак.

Не исключено даже, что в служебной инструкции Пескова отдельной строкой отмечена эта обязанность: время от времени нести пургу. Иногда совсем уж несусветную, как в том интервью, где он намекал на тайные встречи Путина с Порошенко, то ли в Москве, то ли в Киеве, и потом опровергал эту потрясающую сенсацию. Смысл, наверное, обнаруживался и в ней, если предположить, что таким образом в Кремле хотели немножко подгадить уважаемому партнеру Петру Алексеевичу, дискредитируя его в глазах украинских избирателей. А в сюжете с Олегом Сенцовым все вообще прозрачно. Голодовка продолжается, вместе с ней скандал, который не могут заглушить и многотысячные толпы футбольных болельщиков, вот Песков и выходит к микрофонам.

К слову, в этом, должно быть, и заключается главная тайна их тандема: президента с его пресс-секретарем. Собственно, пургу несут оба, но у Путина это профессиональный навык, а Пескову дозволяется ее нести, когда шеф очень занят и надо бы побыстрей обозначить его мнение. Бранит же прилюдно Владимир Владимирович Дмитрия Сергеевича для конспирации, а на самом деле пресс-секретарь, хочется верить, не обнесен наградами и не обижен. Потому что со своей работой, которая заключается в постоянном разъяснении политики Кремля либо умалчивании об особенно тонких нюансах этой политики, справляется великолепно и в каждом ее повороте есть доля его государственного служения, его деятельного соучастия.

Илья Мильштейн, «Грани»