Cтанислав Шушкевич: Въезд для белорусов в Европу мог бы быть свободным 3 20.06.2018, 12:34

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Есть много вопросов к властям.

Сегодня Совет Евросоюза одобрил изменения в Шенгенский кодекс, предложенные Еврокомиссией в марте. Изменения, предложенные Еврокомиссией, предполагают увеличение стоимости виз с 60 до 80 евро.

Возможное увеличение визового сбора никак не затронет третьи страны, которые достигли соглашения об упрощении визового режима с ЕС. Оно среди прочего устанавливает более низкие визовые сборы. К примеру, азербайджанцы, армяне и россияне уже платят за «шенген» 35 евро. Украинцы вовсе пересекают границы ЕС без штампа в паспорте.

Почему белорусы вынуждены преодолевать такие трудности на въезде в ЕС и могло ли быть иначе - сайт Сharter97.org задал этот вопрос первому руководителю независимой Беларуси Станиславу Шушкевичу.

- Очень жалко, что молодые белорусы будут лишены возможности посещать страны ЕС. 80 евро для белорусов - очень большие деньги. А это очень важно, чтобы белорусы посещали страны Шенгена. Я очень раздосадован, что ЕС идет на такой шаг.

С другой стороны - Беларусь не подписывает документов об упрощенном визовом режиме с Польшей и другими странами ЕС.

На заре белорусской независимости Евросоюз еще не существовал в таком виде, в каком он cуществует сейчас. Мы думали о том, что будет на территории бывшего СССР.

Cуществовал очень важный пункт: «открытые границы для людей и информации». Это было важно, ведь тогда не существовало интернета.

Я думаю, что если бы этих принципов придерживались и дальше - въезд для белорусов в Европу мог бы быть свободным. Есть много вопросов к белорусским властям, которые не хотят подписывать упрощенный визовый режим даже с Польшей, которая хотела бы пойти на такой шаг.

Я выступаю за упрощение всех границ, но белорусы вынуждены страдать из-за прокоммунистических и пророссийских выходок власти.