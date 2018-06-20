NaviBand выпустили «честное видео» про молодость 1 20.06.2018, 12:39

Музыканты записали новый клип на песню «Молодость в кармане»: про дружбу, любовь и возраст.

Прошлогодние участники «Евровидения», группа NaviBand, выпустили новый клип на песню «Молодость в кармане» — легкое и веселое видео про дружбу, любовь и возраст. Впервые в творчестве группы звучат громкие гитары, а сам клип, по словам музыкантов, получился максимально честным и бескомпромиссным, пишет onliner.by.

— «Молодость в кармане» родилась после того, как год назад не стало моего друга. Эмоции превратились в песню, в которой захотелось сказать, что жизнь бывает разной, но никогда нельзя забывать, что она прекрасна. Вокруг нас целый мир, мы должны ценить друг друга, не бояться нарушать повседневность, не забывать, что молодость у нас в кармане, — рассказывает Артем Лукьяненко.

Режиссером клипа выступил продюсер группы Александр Тобольский, уже работавший над видео «Гiсторыя майго жыцця» и «А дзе жывеш ты?».

— Максимально честно, натурально и без компромиссов — примерно такого девиза мы придерживались как при записи песни, так и при съемке клипа, — рассказывает Александр. — Надеемся, у нас получилось, и каждый хоть немножко узнает себя в этой истории, а песня поможет найти в себе силы в трудный момент и мотивацию стремиться к новым вершинам вне зависимости от внешних обстоятельств.

Группа проведет открытую презентацию сингла «Молодость в кармане» бесплатным уличным концертом в Верхнем городе уже в эту субботу.