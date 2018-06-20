Штрафной удар 1 Дмитрий Быков

20.06.2018, 12:53

1,227

Дмитрий Быков

Кто-то должен демонстрировать, как cитуация выглядит со стороны.

Депутат Милонов предложил штрафовать за издевательства над российской сборной; под издевательствами, видимо, полагается любое негативное высказывание.

Я считаю, правильно. Вот мексиканские болельщики приехали в Россию в невозможном количестве, наводнили все московские достопримечательности, поддерживали сборную изо всех сил – и она, хоть и занимает в рейтинге ФИФА почетное 15-е место, засадила безответный гол чемпионам мира, и в Мексике от счастья даже случилось небольшое землетрясение. Утверждают, что от прыжков болельщиков. Кто не скачет, тот немец. Видимо, если так же сильно болеть за сборную России, мы пройдем как минимум в полуфинал.

Если же говорить серьезно, Милонов дан нам лишь как гротескное преувеличение, знатный доводитель до абсурда всех государственных инициатив. Это и правильно. Кто-то должен демонстрировать, как оно все выглядит со стороны.

Предложили же у нас – и регулярно предлагают до сих пор – ввести уголовные наказания за негативные высказывания в адрес президента и правительства; сейчас это становится все актуальней, поскольку повышение пенсионного возраста почему-то встречено народом без единодушного одобрения.

Хотя лично я этого не понимаю: сами же сетуют, что нельзя трудоустроиться после 45, что пенсионеры чувствуют себя брошенными, никому не нужными… Теперь пенсионный возраст отодвинулся, никто не посмеет увольнять по старости, все будут чувствовать себя бодрыми и свежими. Но нет, они недовольны, смеют оскорблять!

Да во всем мире, особенно в третьем, существуют уголовные наказания за хамство в адрес властей! И доводить эту тенденцию до абсурда обязательно надо, чтобы народ не разучился смеяться.

Я вообще считаю, что добиться в России какой-никакой политической активности можно единственным путем: начать штрафовать за все. Просто потому, что через кошелек доходит быстрей. Сам по себе российский народ устроен так, что оскорблять его, видимо, можно как угодно и чем попало: лишать политических прав – пожалуйста, отнимать выборы – ради бога, ограничивать выезды за границу – не очень-то и хотелось. А вот штраф за все, включая отзыв о погоде, – это действенная мера.

Вношу свою скромную лепту в законодательный процесс. Ропот на транспорт и ЖКХ – 50.000 за первый раз, 300.000 за второй, 1.000.000 за третий. Клянусь, в России все переменится к лучшему: или выйдут все-таки на улицу, или дружно перейдут с голоду в иной, несомненно, лучший мир.

Дмитрий Быков, «Собеседник»