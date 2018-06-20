Выбран маршрут для поставок газа из Норвегии в Польшу 20.06.2018, 13:10

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Фото: baltic-pipe.eu

Газопровод Baltic Pipe сможет транспортировать 10 миллиардов кубических метров «голубого топлива».

Выбран маршрут для газопровода Baltic PipeПротяженность газопровода из Норвегии в Польшу через Данию – 275 километров.Компания Gaz-System, стратегический польский оператор транспортировки газа, определилась с маршрутом газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря из Норвегии в Польшу через Данию, сообщает «Радио Польша».

Протяженность маршрута 275 километров. Трубопровод будет проложен на поверхности в местностях Факсе в Дании и Нехоже-Погожелица в Польше.Выбранный маршрут предварительно проанализировали и сравнили с другими вариантами маршрутов, прежде всего, в трех контекстах: защиты окружающей среды, техническом и социально-экономическом.

Уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, выступая на пресс-конференции, сказал, что принятое решение по маршруту Baltic Pipe дает возможность приступить к следующим этапам работы: «Это важный момент, потому что с этого дня будут вестись дальнейшие более конкретные проектные и технические работы на маршруте».Планируется, строительство газопровода Baltic Pipe начнутся в апреле 2020 года, а закончится в октябре 2022. Baltic Pipe сможет транспортировать 10 миллиардов кубических метров природного газа в Польшу.

Компания Gaz-System, стратегический польский оператор транспортировки газа, определилась с маршрутом газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря из Норвегии в Польшу через Данию. Протяженность маршрута 275 километров. Трубопровод будет проложен на поверхности в местностях Факсе в Дании и Нехоже-Погожелица в Польше.

Выбранный маршрут предварительно проанализировали и сравнили с другими вариантами маршрутов, прежде всего, в трех контекстах: защиты окружающей среды, техническом и социально-экономическом.

Уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, выступая на пресс-конференции, сказал, что принятое решение по маршруту Baltic Pipe дает возможность приступить к следующим этапам работы: «Это важный момент, потому что с этого дня будут вестись дальнейшие более конкретные проектные и технические работы на маршруте».

Планируется, строительство газопровода Baltic Pipe начнутся в апреле 2020 года, а закончится в октябре 2022. Baltic Pipe сможет транспортировать 10 миллиардов кубических метров природного газа в Польшу.