В Борисове вынесли еще один приговор за дедовщину 20.06.2018, 14:42

Oдин из эпизодов преступления произошел на полигоне.

В Борисове вынесен еще один приговор за дедовщину. На 1 год и 3 месяца в колонию общего режима отправили солдата, который на полигоне избил военослужащего более позднего призыва, передает «Еврорадио».

Суд Борисовского района признал молодого человека виновным в насилии над военным, "с которым он не находился в отношениях подчиненности". Приговор еще может быть обжалован. До его оглашения солдат был под подпиской о невыезде, в зале суда его взяли под стражу.

Известно, что один из эпизодов преступления произошел на полигоне в Борисове. Военные там жили в палатках, а осужденный был тогда дневальным в наряде и решил продемонстрировать свою "власть". Он схватил молодого бойца за рукав и оттащил к месту для мытья. Там злоумышленник избивал военного — бил ногой в бедро, в нижнюю часть туловища. Когда солдат упал, дневальный его ударил по стальному шлему, который был надет на голову.

Этот и другие суды по делу "дедовщины" начались после гибели солдата Александра Коржича в Печах. Прошли массовые проверки в армии, по их итогам заведено полсотни уголовных дел. В начале июня суд Пуховичского района вынес приговор по делу младшего сержанта из батальона обеспечения, который получил три года колонии усиленного режима за превышение власти и служебных полномочий. На днях суд Борисовского района вынес такой же приговор старшему лейтенанту из Печей за похожее преступление.