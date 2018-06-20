Минск хочет отмены легионерского статуса белорусов в «союзном государстве» 20.06.2018, 14:33

Квоты по количеству иностранцев принуждают молодых спортсменов из Беларуси менять гражданство.

На встрече Лукашенко и Путина был затронут вопрос об отмене легионерского статуса белорусских хоккеистов и футболистов в России, сообщается "Прессбол".

"Еще один вопрос касается белорусских спортсменов, которые играют в России. Их там считают легионерами. А квоты по количеству иностранцев в командах нередко принуждают молодых хоккеистов и футболистов из Беларуси менять гражданство. Это решение российского Министерства спорта противоречит договору о создании союзного государства, поэтому Минск требует отменить легионерский статус белорусов", — говорится в сюжете.