В сети появились «секретные карты» озеленения Минска 6 20.06.2018, 14:49

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Но наибольший интерес представляет схема, отображающая количество квадратных метров зелени на человека.

Общественное объединение «Город для горожан» в своем Telegram-канале обнародовало еще две карты из «секретной части генплана», пишет onliner.by.

На них обозначены не только границы всех скверов, бульваров и парков, но и степень обеспеченности города ландшафтно-рекреационными территориями общего пользования. Эти схемы честно отвечают на вопрос, насколько справедливо называть Минск зеленым городом.

Публикацию карт активисты приурочили к началу общественного обсуждения «Схем озелененных территорий общего пользования», которое продлится с 26 июня по 25 июля.

На первой карте обозначено назначение всех зеленых зон города: леса, парки, территории общего пользования, неблагоустроенные зоны (а таких оказалось немало) и так далее.

Но наибольший интерес представляет вторая схема. На ней довольно четко прослеживается обеспеченность населения озелененными территориями. Критерием обеспеченности является количество квадратных метров зелени на человека.

Как оказалось, хуже всего дела обстоят в Каменной Горке, Брилевичах, Шабанах и районе аэропорта Минск-1. Что любопытно, в самом центре Минска дела обстоят не так уж и плохо: кое-где на одного человека приходится больше 20 кв. м зелени.