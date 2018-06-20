Путин пошел по пути Африки 3 20.06.2018, 14:56

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Фото: Serhii Nuzhnenko / RadioSvoboda.org

Решение по Сенцову приняли, но его заблокировал Кремль.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российской тюрьме по сфабрикованному обвинению, уже больше месяца назад объявил голодовку. Его требование – отпустить десятки украинских политзаключенных, удерживаемых на территории РФ. Радикальный поступок Сенцова вывел тему узников Кремля в топ информационного пространства и активизировал давление на Россию с новой силой по всему миру. Шансы дожать Владимира Путина и добиться освобождения всех политзаключенных оценил "Апостроф".

Обман Путина

После того как Олег Сенцов объявил голодовку, в поддержку кинематографиста развернулась масштабная кампания. В 78 городах мира люди вышли на улицы с требованием спасти Сенцова и других узников Кремля. Более того, одиночные пикеты прошли даже в Санкт-Петербурге, но по старой доброй российской традиции их участники были задержаны.

С улиц акции в поддержку Сенцова переместились на политический олимп. Так, с просьбой освободить украинца к главе российского МИДа Сергею Лаврову обратилась ОБСЕ. С аналогичным требованием выступили миссия США при ОБСЕ и Госдеп США. Европарламент голосами 485 депутатов принял резолюцию, в которой призвал РФ дать свободу украинским политзаключенным. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко передал генсеку организации Антониу Гутерришу список всех узников Москвы, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, пообещал помочь Украине в освобождении пленников.

Наконец, на прямой разговор – правда, по телефону – вышли Петр Порошенко и Владимир Путин. По результатам разговора пресс-службы президентов практически синхронно сообщили, что достигнута договоренность о посещении украинским омбудсменом Людмилой Денисовой украинских узников в РФ, а российским уполномоченным Татьяной Москальковой – ее соотечественников в украинских местах лишения свободы.

Фото: facebook.com/letmypeoplegoukraine

Однако, отправившись в Россию, Денисова так и не смогла встретиться ни с Сенцовым, ни с Николаем Карпюком, ни с журналистом Романом Сущенко, даже несмотря на то, что на посещение Сущенко было выдано официальное разрешение Московского городского суда.

"Возникает вопрос – что с этими людьми? В каком они состоянии? При этих обстоятельствах, когда Денисовой жестко отказывают во встрече, появляются все основания опасаться за состояние наших политзаключенных", - говорит "Апострофу" политический эксперт Тарас Чорновил.

В итоге 18 июня Людмила Денисова встретилась со своей российской коллегой и обсудила даты визитов к заключенным… да и только.

Шансы на свободу

Теоретически отпустить Сенцова на свободу для Путина представляется выгодной сделкой. Во-первых, проявить "добрую волю" во время проведения чемпионата мира по футболу в России – отличный имиджевый ход для президента РФ. А если вдруг Сенцов пойдет до конца, то так и на усиление санкций нарваться можно.

Во-вторых, Сенцов – слишком медийная личность, и если дать ему свободу, то градус внимания к проблеме политзаключенных в РФ резко снижается, ведь даже в Украине из 64 узников Кремля широкой общественности известно от силы 10 фамилий. Конечно, Олег Сенцов может и с территории Украины вести активную правозащитную деятельность и даже продолжить голодовку до полного освобождения всех украинцев, но будем откровенны: голодать в российской колонии и голодать, будучи свободным человеком, с точки зрения информационной эффективности – не одно и то же.

Почему же Путин включил заднюю и сначала сделал шаг к диалогу, разрешив Денисовой проведать украинских узников, а потом заблокировал работу украинского омбудсмена на территории РФ?

"Ямало-Ненецкий автономный округ (там находится колония, в которой удерживают Сенцова, - "Апостроф") – территория с целой кучей ограничений. Официально туда полететь просто так иностранный гражданин не может. Нужны разрешения, согласования, там ведь приграничные территории с особым режимом и тому подобное. Соответственно, тот факт, что Денисова туда полетела, означает, что какие-то договоренности были", - поясняет Тарас Чорновил.

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении незаконно осужденного в России украинца Николая Карпюка, 16 июня 2018 Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"По моей информации, некоторое время назад уже было принято решение об освобождении заключенных. Но по какой-то причине – я думаю, больше психологической – Путин заблокировал это решение. И, насколько я понимаю, именно в связи с Сенцовым. Видимо, Путин искренне считает Сенцова террористом, - говорит "Апострофу" российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. - Я тоже считал, что Путину выгодно освободить Сенцова перед чемпионатом мира, но чемпионат начался без приключений, и на данный момент Путину уже в общем-то все равно. Конечно, Путину категорически невыгодно, чтобы Сенцов умер или что-то серьезное с ним случилось во время чемпионата мира, но с точки зрения времени современная медицина позволяет поддерживать человека около 100 дней во время голодовки, и, скорее всего, через это время они его протянут, а дальше, мне кажется, Путину все равно".

Впрочем, волонтер Олег Котенко, который освободил из плена боевиков на Донбассе десятки украинцев, уверил "Апостроф", что президент РФ просто ждет, что ему предложат в обмен на Сенцова и других узников совести.

"Он уже имеет для себя выгоду – он может торговаться. Он может выпустить Сенцова, но взамен на что-то. Он не выпускает просто так. Например, Путин выпустит Сенцова, а тогда пускай Меркель приедет к нему на закрытие чемпионата. Я, конечно, утрирую, но подход у него именно такой", - подчеркнул "Апострофу" Котенко.

Правда, эксперты, опрошенные "Апострофом", отмечают, что из затеи взаимных визитов омбудсменов не выйдет ничего.

"Это делается для того, чтобы показать, что идет определенная работа, а нам нужны конкретно списки, кого на кого мы собираемся менять, - добавляет Котенко. – Это хорошо, конечно, когда омбудсмены видят наших граждан, они тогда понимают, что Украина о них не забыла, но не более того. На самом деле обмен может произойти очень быстро. Все в голове у Путина. Если он примет такое решение, то освобождение произойдет внезапно без участия омбудсменов. В так называемых ДНР и ЛНР ведь тоже есть так называемые "омбудсмены", они даже ездят в Минск, ведут какие-то переговоры, но они же абсолютно ничего не решают. Путин показывает, что ему все равно, кто и с кем договаривается. Решение будет принимать он. Он же хочет, чтобы его воспринимали как царя".

"Это может вообще ничем не закончиться, хотя начиналось все достаточно обнадеживающе, - добавляет Тарас Чорновил. - Правда, более года назад, когда впервые начались серьезные разговоры о возможности обмена Сенцова, Москалькова сделала очень громкое заявление, которое полностью выпадало из контекста всего того, что говорили раньше российские чиновники. Она сказала, что российская сторона не подвергает сомнению украинское гражданство Сенцова. Это невероятно важное было заявление, тем более что Москалькова – абсолютная марионетка и сама от себя ничего бы не сказала, а так стало понятно, что в определенный момент ей дали команду говорить о возможностях обмена Сенцова. Но потом об этом забыли, и Путин снова стал говорить, что Сенцов, российский гражданин, хотел совершить теракты. Поэтому о чем тут может идти речь?"

Напомним, что в Беларуси и Судане освобождение политзаключенных стало предметом политического торга режимов с Западом.

Например, президент Судана Омар аль-Башир – это человек, который обвиняется в геноциде, эти факты подтверждены международным судом, но для европейских политиков он уже рукопожатный, потому что Судан стал нужным – в этом регионе нашли углеводороды и редкоземельные металлы.

Путин не менее нужен для части европейских политиков. Поэтому в контексте Сенцова вопрос в том, в какой момент его выгодно освободить.

Пока Путин считает, что наиболее выгодный для него момент не настал. Все остальное – пыль в глаза и оттягивание времени. Как только Кремль уличит выгодный для себя момент, он отпустит заключенных на протяжении считанных часов.