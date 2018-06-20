Минчанина выселили на улицу за $600 долга по «коммуналке» 5 20.06.2018, 16:55

2,358

32-летний белорус остался без крыши над головой.

Из старой двухэтажки барачного типа на ул. Геологической, 119 сегодня выселили неплательщика. 32-летний мужчина был единственным нанимателем однокомнатной квартиры площадью 29 кв. м и не пожелал ее приватизировать, пока была возможность. За «коммуналку» тоже рассчитываться не спешил: с 2015 года на лицевом счете квартиры скопилось 1200 рублей долга по «коммуналке» (включая плату за аренду квартиры) и 1300 рублей пени. О том, как минчанин остался без крыши над головой, пишет агентство «Минск-Новости».

— Когда был жив отец, проблем с оплатой ЖКУ не возникало. Начались они с 2013 года, — рассказывает юрисконсульт РСЦ №2 Партизанского района Светлана Кириллова. — В 2015-м наниматель приятно удивил — погасил всю сумму задолженности. Затем опять длительная задержка. В итоге на сегодня набежало 1200 рублей основного долга и 1300 рублей пени. РСЦ регулярно готовил и направлял в суд иски о взыскании задолженности, но в связи с тем, что неплательщик не работал и дохода не имел, взыскать с него было нечего. Его проблема в том, что пристрастился к спиртному, причем настолько, что два раза находился в ЛТП: в 2011—2012 и в 2015—2016 гг. Квартира числилась в милиции как притон, да и работники РСЦ во время плановых визитов к неплательщикам, бывало, оказывались нежданными гостями в разгар застолья. Тогда мужчина выходил с нами в тамбур и в очередной раз обещал все оплатить. Неоднократно беседовали, когда он был трезвым, предупреждали о последствиях, объясняли, что лучше не доводить дело до суда. Убеждена: если бы человек хотел сохранить квартиру, нашел бы возможность заработать и погасить долг, а пеня по решению администрации района могла бы быть списана. Но он выбрал иной путь.

Накануне выселения жильцу направили заказное письмо с уведомлением о дате выселения, но оно вернулось обратно. Домашнего телефона у жильца нет, а номер мобильного узнать не удалось. Так что ожидаемое мероприятие по сути оказалось неожиданным.

Юрисконсульт Минских городских общежитий Инна Часовитина вызвала работников с машиной для вскрытия квартиры и вывоза пожитков на склад для временного хранения. Те прибыли спустя полчаса, повозились и отжали оконную раму, проникли в жилище и распахнули входную дверь.

В квартире затхлый запах. Она напоминает не столько притон, сколько помещение, в котором давно никто не живет. Два холодильника с приоткрытыми дверками: электроэнергия отключена.

Есть ли у минчанина родственники, которые могли бы его приютить, членам комиссии по выселению неизвестно. Непредсказуемости в будущее мужчины вносит и тот факт, что после выселения его снимут с регистрационного учета по месту жительства, то есть лишат прописки. А без нее не устроиться на работу, даже в службу занятости идти бессмысленно.

— Если не получится зарегистрироваться у родственников, это можно сделать в Доме ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Ваупшасова. Насколько мне известно, туда обращаются многие выселенные за неуплату жилищно-коммунальных услуг, — резюмирует Светлана Кириллова.