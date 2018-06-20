Алина Талай: Хочешь сделать хорошо — делай сам 1 20.06.2018, 15:22

Фото: tut.by

Лучшая барьеристка в Европе рассказала о своих тренировках.

Весной Алина Талай решила тренировать себя сама и вскоре показала лучшее с 1992 года время для европейских барьеристок. В интервью tut.by легкоатлетка рассказала о новом успешном опыте и ожиданиях перед первым выступлением на минском стадионе «Динамо» после реконструкции. Здесь 22 июня пройдет матчевая встреча между сборными командами Беларуси, Украины, Прибалтики и Балканских стран.

«Проснулась, пропустила обед, съела два чизбургера и затем пробежала с рекордом»

31 мая в австрийском Санкт-Пельтене Алина Талай была невероятно быстра. В ходе соревнований она дважды переписала национальный рекорд, остановившись на 12,41 сек. Такие секунды никто из европейских барьеристок не показывал с 1992 года. Для Талай 12,41 сек. — это более чем на 0,2 секунды быстрее, чем раньше в хороший день. Как же это стало возможным?

— У меня пока нет ответа, — не скрывает Алина. — Наверное, решение после зимнего сезона уйти от американского тренера Лорена Сигрейва, с которым работала в прошлом сезоне, и начать тренировать себя самостоятельно было верным. На чемпионате мира в закрытых помещениях в Бирмингеме не получилось выйти на секунды, которые устроили бы меня (со временем 8,07 сек. в беге с барьерами на 60 м Алина не вышла в финал. — Прим. TUT.BY), чем и были продиктованы перемены. Была убеждена, что могу быть быстрее. Что 12,63 сек. (время Алины на ЧМ-2015, когда она выиграла бронзу. — TUT.BY), с которыми сегодня ты остаешься статистом на чемпионатах мира, — не предел для меня. На сколько быстрее? Вот тут без понятия. И все же, как говорится, хочешь сделать хорошо — делай сам.

До того как сойтись с Сигрейвом, в разные годы Талай готовилась к стартам под руководством Виктора Мясникова и Филиппа Унфрида, белорусского и австрийского специалистов.

— Посмотрела и испытала на себе различные методы общефизической подготовки. Могу судить, что из предложенного подходит мне больше и что действительно стоит подтянуть, а над чем можно в принципе не работать.

— Готовила ли ты себя к такому повороту — стать самой себе тренером? Видимо, да, раз в декабре 2017 года получила тренерскую лицензию в США.

— Конечно, уже практически два года помогаю белорусскому барьеристу Арсению Зданевичу — как тренер. В этом году он установил личный рекорд, выбежав из 14 сек. на дистанции 110 м с барьерами. Хотя считаю, что он может бежать еще быстрее. Постараюсь выжать из него максимум… Тренировать кого-то и тренировать себя — разные вещи. Бывает, что спортсмены, которые самостоятельно пишут ежедневный и еженедельный планы подготовки, переоценивают свои возможности. Найти баланс — это непросто для тренера, не говоря уже о спортсмене.

— Что в твоей нынешней подготовке авторского, что могло так повлиять на результат?

— Стало больше технических элементов из барьерного спринта, равно как и работы с умом… Распространенной практикой является такая, когда тренер одну программу подготовки предлагает всем своим подопечным, не учитывая индивидуальные особенности. Так не должно быть. К примеру, с Унфридом у меня было больше силовой работы. Он предлагал брать результат силой — за счет наращивания мощи упражнениями со штангой. Сигрейв делал ставку на короткий спринт. Предлагал резкие движения, ускорения. Тренировок со штангой, как и метаболической работы, которую привыкли делать атлеты на постсоветском пространстве, было немного.

Я взяла что-то из советской школы, что-то из немецкой и американской и постаралась соотнести, что для меня лучше. Знаю свои плюсы и минусы, уделяю им должное внимание, чтобы извлечь пользу. В частности, ранее игнорировался такой талант моего тела, как прыгучесть.

— Что ты делаешь, чтобы развить его?

— В этом смысле легкая атлетика достаточно скучна. Надо прыгать.

— Со штангой?

— Да. С сопротивлением. Я не буду вдаваться в подробности. Ноу-хау в моей подготовке нет. Обращаюсь к старому забытому опыту и новым идеям, которые озвучиваются в периодике.

— Трудно сказать, что именно привело к 12,41 сек., — заключает Алина. — Тренерская работа — креативный процесс. Ее можно сравнить с лепкой статуи Давида. Образ получился неидеальным, если рассматривать скульптуру в деталях, а в целом — очень хорош. 31 мая был для меня обычным днем. Помнится, итальянский футболист Андреа Пирло признавался: «9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл чемпионат мира». Вот так было и у меня. Проснулась, пропустила обед, съела два чизбургера и затем пробежала с рекордом. Честно говоря, я не чувствовала себя на сто процентов готовой: неплохо, но не так, чтобы супер. Так, стартовала не лучше всех в финале. На первом барьере стала третьей. Была удивлена, когда увидела на табло свое время. До сих пор не верю, что так вышло.

«Вытащить свой мозг и вложить его в голову другого человека невозможно»

Тренировать себя — Алина называет это риском. В краткосрочной перспективе он уже себя оправдал. Реакция Талай на 12,41 сек. в Facebook завершилась словами благодарности в адрес фанатов за поддержку и хештегом #teamTalay.

— Кто сегодня входит в твою команду?

— #teamTalay — это я и мальчик, которого тренирую. Кажется, зимой Арсений подарил мне майку с этим хештегом. Мне очень понравилось. Планирую развивать эту тему по типу легкоатлетической группы либо группы спринт/барьеры.

— Тренер-женщина в беге с барьерами — это редкость?

— Спортсменок из топ-20 тренируют мужчины. Не знаю, в чем тут причина. Только я веду подготовку самостоятельно.

— Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов своим тренером называет внутренний голос. Выходит, это касается и тебя.

— Не то чтобы внутренний голос… Но да, сейчас я считаю себя лучшим тренером для себя. Не потому что другие тренеры плохие. А потому что есть внутреннее понимание, что мне нужно.

— То есть будешь голосовать за себя как за лучшего тренера, по итогам года?

— Я не настолько тщеславна.

— Зато общительная и коммуникабельная девушка. Неужели донести до тренера свои пожелания — это проблема?

— Нет, это несложно. Другой вопрос — как тренеры на это отреагируют. Твоя открытость может не найти отклика у человека, который мыслит по-другому. А вытащить свой мозг и вложить его в голову другого человека невозможно.

— Есть ли недостатки, когда тренируешь себя?

— Ты не можешь объективно, как бы со стороны оценить, что ты делаешь правильно и неправильно в ежедневном формате. По ощущениям — все замечательно, но сомнения не оставляют. Признаться, выходить на первый летний старт, который проходил в Манчестере (время — 12,74 сек. — Прим. TUT.BY), было боязно. Нет-нет, я не про страх, а про волнение. Когда увидела, что практически нахожусь на пиковом для прошлого сезона уровне, то это придало уверенности.

Среди других недостатков — тяжело расслабиться. Прийти к чемпионству или просто к классному результату с отношением, как в восьмичасовому рабочему дню на заводе, после которого ты занимаешься своими делами, нельзя. Даже не знаю, сколько уже часов провела за скроллингом видео своих забегов и тренировок, забегов других атлетов. Возвращаясь домой, постоянно анализирую — такая степень вовлеченности в процесс.

— А кто тебя снимает на тренировках? Это может быть кто угодно, кто оказался рядом? Тренера ведь у тебя нет.

— Бывает, что и так. Но чаще всего это делает Евгения Володько, старший тренер по спринту национальной команды. Она помогает, поддерживает меня. Если надо, то готова снять видео, расставить барьеры, засечь время.

— Работая с Уинфридом и Сигрейвом, ты редко заезжала в Беларусь.

— Сейчас чаще бываю в Минске. Если выезжаю на сборы за границу, то вместе с национальной командой. А те же поездки в США к Сигрейву были вынужденной мерой, а не потому, что там лучше. Все условия, чтобы добиваться результата, в Беларуси созданы. Так что, если ты профессионал в своем деле, никуда уезжать не нужно. Не лукавлю. Много где побывала и общалась с атлетами из других стран, знаю ситуацию изнутри.

«Не хочу упустить свое первое место на чемпионате Европы, буду за него бороться!»

Алина Талай занимается бегом с барьерами с 13 лет, а отсчет профессиональной карьеры ведет с 18 лет, когда впервые приняла участие в юниорском чемпионате мира, на котором стала четвертой. Сейчас Талай, бронзовому призеру чемпионата мира и двукратному серебренному призеру чемпионатов Европы, 29 лет. К этому времени она лишь раз выступала на минском стадионе «Динамо».

— Мне было около 20 лет, в ту пору тренировалась в родной Орше, — вспоминает Алина. — Своими размерами «Динамо» произвел сильное впечатление.

22 июня вместе с другими звездами белорусской легкой атлетики Иваном Тихоном и Татьяной Холодович, молодыми дарованиями Максимом Недосековым и Эльвирой Герман Алина выступит на первых легкоатлетических соревнованиях на стадионе «Динамо» после реконструкции.

— Обновленный стадион мне тоже очень нравится, — говорит Талай. — Покрытие под беговую дорожку протестировала. Оно классное. По бегучести сравнила бы его с Олимпийским стадионом в Лондоне.

— А это топ?

— Топ! У меня нет задачи захвалить наш стадион. Говорю, как есть. На дорожке минского стадиона «Динамо» можно показывать высокие результаты. О стадионе в целом тоже можно сказать много хороших слов. Среди легкоатлетических арен он один из лучших в мире. По ощущениям и расположению трибун наш стадион напоминает лондонский, брюссельский и пекинский. Здесь можно проводить чемпионаты мира и Европы. Мне же всегда хотелось выступить дома на международном старте. Позову семью и несколько близких друзей на предстоящий матч.

— Будут ли у тебя соперники в этот раз? Только Эльвира Герман?

— Посмотрела заявочные результаты соперниц… Девчонки бегут быстро, но на уровне, на котором находимся я и Эля — за год она сильно прибавила, нет никого. Но бежать будем все равно на результат. Для этого выходим на старт, а не только для того, чтобы помахать рукой публике.

— Юниоркой ты мечтала побить рекорд Беларуси, который тогда равнялся 12,66 сек. «Это очень быстро», — говорила ты. А что же тогда 12,41 сек?

— Это космос!

— Как перенести состояние, которое позволило показать12,41 сек., на главные старты?

— Без понятия. Пытаюсь сейчас разобраться с этим. На чемпионате Европы в Берлине (пройдет с 7 по 12 августа. — Прим. TUT.BY) будет интересно. Не хочу упустить свое первое место, буду за него бороться!