Парламент Македонии одобрил соглашение об изменении названия страны 20.06.2018, 15:29

Главная оппозиционная партия бойкотировала заседание.

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агентство МИА.

За решение проголосовали 69 депутатов 120-местного парламента. Главная оппозиционная партия VMRO DPMNE бойкотировала заседание.

Премьер-министр Зоран Заев после голосования заявил депутатам, что Скопье и Афины достигли "достойного и приемлемого" соглашения для обеих стран, которая сохранит македонскую идентичность и язык.

"У нас есть соглашение с четким определением нашей македонской идентичности, нашего македонского языка. Мы никому ничего не отдавали, и никто ничего не забирал, когда мы договорились о географическом названии. Это смелый шаг в интересах мирного будущего для граждан и наших детей", - сказал Заев.

После ратификации парламентом соглашение передается на подпись президенту Георге Иванову, у которого есть семь дней на подписание. На прошлой неделе он заявил, что не подпишет документ.

Если Иванов применит свое право вето, то соглашение возвращается к парламентской процедуре. Для преодоления вето за нее должно проголосовать абсолютное большинство - 61 депутат. Соглашение в этом случае снова направляется президенту, который в соответствии с Конституцией обязан его подписать.

Македония стремится как можно скорее ратифицировать соглашение, чтобы уже на заседании Совета ЕС 25-26 июня получить долгожданное согласие на начало переговоров о вступлении в ЕС.

Следует отметить, что в Македонии осенью еще пройдет референдум по поводу нового названия.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь к вступлению в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.