Армия Израиля готова к наземной операции в секторе Газа 20.06.2018, 15:51

ХАМАС продолжает провокации на линии разграничения.

По словам военных источников, сказанных корреспонденту канала «Хадашот» (перевод – israelinfo.co.il), Израиль готов к новой крупной наземной операции в секторе Газы, – если террористическая группировка ХАМАС продолжит эскалацию напряженности вдоль границы.

Как известно, с 30 марта по начало июня тысячи мятежников собирались почти ежедневно у забора безопасности, бунтуя и вызывая столкновения с израильскими солдатами.

В последние недели террористы перешли от прямых столкновений с ЦАХАЛ к поджогам, используя средства того, что было названо кайт-террором: воздушные змеи-поджигатели и гелиевые шары, несущие самодельные взрывные устройства и зажигательные бомбы.

Сегодня же состоялся брифинг, на котором присутствовали старшие должностные лица служб безопасности, а также начальник генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот.

Рассматривая ситуацию с безопасностью вдоль границы с Газой, участники совещания подчеркивали военную готовность Израиля к крупной операции.

«Если главари ХАМАС думают, что Израиль будет колебаться, они ошибаются», — сказал один из офицеров во время брифинга.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил еще в понедельник, что ХАМАС сильно ошибается, если думает, что запускать змеи и поджигать территорию Израиля будет возможно долгое время.

Радикальное крыло ХАМАС и «Исламский джихад» не готовы отказаться от террора змеев и сигнализируют, что на противодействие этой тактике будут отвечать ракетами и минометным огнем. Ситуация в Газе близка к гуманитарной катастрофе, в результате налетов израильских ВВС ХАМАС теряет свою военную структуру, однако сил еще достаточно, чтобы каждый день осуществлять провокации на границе.

Лидеры ХАМАС заявили о своей уверенности, что ЦАХАЛ не начнет сухопутную войну в Секторе Газа. Представители командования армии обороны Израиля в ответ сообщили, что армия готова начать операцию в любой момент, и она будет гораздо более разрушительной, чем кажется ХАМАСу. «Представители боевиков считают, что Израиль слишком озабочен проблемой Ирана на севере и побоится увязнуть в Газе, но они ошибаются».

Израиль посылает сообщение ХАМАСу через египетских посредников, что если ситуация не улучшится еще несколько дней и ночей, возможен вход сухопутных сил на территорию Газы.