«В Беларуси проводится пенсионная реформа, которая не обсуждалась с народом» 3 20.06.2018, 16:11

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Повышение пенсионного возраста резко ухудшит жизнь пожилых людей.

Повышение пенсионного возраста создаст дополнительную напряженность на рынке труда в регионе, а также резко ухудшится уровень жизни людей пожилого возраста. В этом убежден брестский юрист, представитель профсоюза РЭП Владимир Малей. Для «Радыё Рацыя» oн заявил, что пенсионная реформа не получила широкого обсуждения.

- В Беларуси проводится пенсионная реформа, которая, к сожалению, нигде не обсуждалась. Утверждается только приказами правителя Беларуси. Первоначально был определен обязательный страховой стаж - с 5 до 10 лет. В 2018 году он установлен уже 16,5 года. Сегодня у пенсионеров едва хватает средств на приобретение необходимых продуктов питания и оплату коммунальных услуг, большинство людей в 60-летнем возрасте не способны искать работу по причине здоровья и напряженной ситуации на рабочем рынке, - считает Владимир Малей.