В Беларусь пытались попасть по паспорту гражданина Арктики 1 20.06.2018, 16:03

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Границу порой пытаются пересечь по паспортам несуществующих государств.

Белорусские пограничники порой сталкиваются с попытками пересечения границы по паспортам несуществующих государств. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков, передает БелТА.

"Государственная граница видела немало интересных случаев. У нас были попытки пересечения по паспортам "гражданина мира", "гражданина Арктики" и подобным. Интересно, что некоторые такие паспорта выполнены качественно, даже с элементами защиты, - рассказал Алексей Сытенков. - Много было случаев пересечения границы без паспортов, особенно когда начались события в Украине. Люди, сбегая из страны, хватали, что успевали. В таких ситуациях мы тесно работали с коллегами и выходили на МИД, аппарат командиров частей на пограничных участках, чтобы установить гражданскую принадлежность таких мигрантов".

Нередки случаи, когда иностранцы пытаются въехать на территорию Беларуси по фальшивым паспортам или с признаками частичной подделки. "Часто такие случаи бывали с участием граждан Кот-д'Ивуар и Республики Конго", - добавил Алексей Сытенков.

Когда иностранец оказывается на территории Беларуси и обращается с ходатайством о предоставлении ему защиты в компетентные органы страны, то даже если он на момент обращения не имеет документов, ходатайства принимаются и рассматриваются.

А человек помещается в центр изоляции правонарушителей для проведения процедуры идентификации. "В последнее время отмечается тенденция: лица, ходатайствующие о предоставлении защиты в Беларуси, являются уязвимыми категориями граждан. Было много женщин с детьми, беременных. Мы пытаемся создавать для них оптимальные условия для содержания на время решения вопроса об их дальнейшей судьбе", - отметил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Александр Татура.