Netflix снимет музыкальную комедию про Евровидение 20.06.2018, 16:10

Уилл Феррелл

Фото: Getty Images

Американский комик и актер Уилл Фаррелл сыграет в главной роли.

Стриминговый сервис Netflix, который удивляет зрителей своими шоу, снимет музыкальную омедию "Евровидение" (Eurovision). Пятидесятилетний американский комик, актер, сценарист Уилл Фаррелл сыграет главную роль, пишет segodnya.ua.

Фаррелл также, сообщает ComingSoon, поработает и над сценарием вместе с Эндрю Стилом. Подробностей сюжета пока нет. Так что, не исключено, публику может ждать гибрид "Зверопоя", "Карнавальной ночи" и всего чего угодно – дальше по списку. Дата премьеры еще не озвучена.

Фаррелл – один из самых узнаваемых комиков своего поколения. Помимо лент, названных выше, снялся в сериях про Остина Пауэрса (Мустафа), "Образцовом самце", "Телеведущем", "Продюсерах". Отметим при этом, что гонорары актера нередко упираются в двадцать миллионов за фильм.