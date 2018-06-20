Мать шестилетней девочки подала в суд на гомельские власти 1 20.06.2018, 16:39

1,581

Наталья Белая

Фото: Леонид Судаленко

Наталья Белая намерена добиться возмещения морального вреда.

20 июня молодая мама Наталья Белая, семью которой чиновники от образования в Гомеле пригрозили записать в СОП (социально опасное положение) обратилась с иском в суд Советского района, сообщает гомельская «Весна».

Женщина просит взыскать с детского сада №160 и районного отдела образования одну тысячу рублей морального вреда. От редакций местных газет «Гомельские ведомости» и «Советский район» женщина потребовала публичных извинений за распространение недостоверных сведений о ее семье.

- Письменное уведомление ответчиков, оформленное в форме шантажа, угроз и запугивания я расцениваю как грубое вмешательство в мою частную жизнь и частную жизнь моей семьи. Ответчики причинили мне значительный моральный вред, который заключается в глубоких нравственных страданиях, вызванными перенесенными мною унижениями, страхом за свое будущее и будущее своей несовершеннолетней дочери, - написала она в исковом заявлении.

Со слов одинокой женщины, все претензии чиновников от образования сводятся к тому, что 18 мая текущего года она уволилась с работы и до сегодняшнего дня не трудоустроена.

- Разве не шантажом и угрозами можно назвать требования чиновников о том, если я не трудоустроюсь, меня поставят в разряд семей СОП и проинформируют об этом всех, начиная от комиссии по делам несовершеннолетних, школы и заканчивая поликлиникой, - недоумевает Наталья.

Историю вокруг ее семьи и малолетней дочери с несоответствующими действительности фактами опубликовала городская газета «Гомельские ведомости», а также районка «Советский район».

- Сегодня я потребовала от редакций этих изданий опровержения недостоверных сведений и публичных извинений, я добьюсь этого, даже если придется пройти все круги судебного ада, - уверенно заявила мама 6-летней девочки.

Правозащитник Леонид Судаленко, оказавший помощь женщине в оформлении юридических документов отмечает, в конкретной ситуации чиновники взяли на себя ответственность за незаконное вмешательство в личную жизнь конкретной семьи.

«Тот факт, что одинокая мать уволилась и две недели являлась временно не занятой, не давал законного права ставить семью под контроль и проявлять к ней повышенное внимание со стороны педагогов, а местные газеты имели возможность, но не выслушали главную героиню своих рассказов, оформленных в стиле дедактивов, - отметил юрист.

Напомним, 5 июня заведующая детсадом №160 Советского района Гомеля Ирина Борисевич письменно уведомила не трудоустроенную две недели женщину переводом ее семьи в социально опасное положение, требующей повышенного педагогического внимания. После того, как история вызвала бурное обсуждение в сети Интернет, администрация Советского района признала: дошкольное учреждение некорректно уведомило семью о факторах социального риска.