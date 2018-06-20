В Минобороны Азербайджана заявили о готовности к «освобождению» Карабаха 3 20.06.2018, 16:20

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Баку взял курс на милитаризацию.

Армия Азербайджана «психологически» готова к «освобождению оккупированных территорий» непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, цель Минобороны — «подготовить армию к войне», поскольку политические переговоры не являются работой ведомства. Гасанов подчеркнул, что глава Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед военными задачу «обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям». Она будет выполнена в течение нескольких лет.

Министр сообщил, что армия на 90% оснащена автоматизированными системами управления. «80% военнослужащих ВС Азербайджана — контрактники.

Это офицеры, прапорщики и сержанты. 15% военнослужащих — солдаты», — отметил Гасанов. Минобороны также продолжает обновлять парк боевых машин и закупать новые артиллерийские системы. Он также пообещал продемонстрировать на военном параде 26 июня азербайджанскую ракетно-артиллерийскую систему «Щит».