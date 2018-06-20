Стать чемпионом: секреты успеха Пеле, Марадоны и Болта 20.06.2018, 16:27

К чемпионату мира по футболу великие футболисты записали обращения к будущим победителям.

Как официальный хронометрист чемпионата мира по футболу 2018 года швейцарская часовая марка Hublot не только отсчитывает время матчей и помогает судейской бригаде оперативно отслеживать всю необходимую информацию о происходящем на поле (с этим справляются смарт-часы Hublot Big Bang Referee 2018 World Cup Russia), но и задумывается о будущем футбола, с которым так тесно связана история марки, пишет Forbes.

Чтобы воодушевить подрастающее поколение футболистов на новые победы, Hublot попросила своих друзей и амбассадоров бренда ответить на вопрос: как стать чемпионом? Своими секретами успеха с Hublot поделились такие легендарные спортсмены, как Пеле, Диего Марадона, Усэйн Болт и Жозе Моуриньо.