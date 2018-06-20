Нацбанк снижает ставку рефинансирования до десятилетнего минимума 3 20.06.2018, 16:35

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Cтавка составит 10% годовых.

Правление Нацбанка приняло решение о снижении с 27 июня 2018 года ставки рефинансирования до 10% годовых с нынешних 10,5%, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности — с 11,75 до 11,5%, сообщается в пресс-релизе Нацбанка, пишет tut.by.

В истории Беларуси это минимальный уровень ставки, который действовал два периода в 2006-м — начале 2008-го года. Нынешний уровень ставки, 10,5%, действует с 14 февраля.

Как ранее сообщалось, в мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4% при 5% в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9% (3,1% в апреле), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.

Следующее ежеквартальное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября 2018 года.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5−10,5% к концу года.