Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году 18 20.06.2018, 16:43

1,268

Фото: ba.org.ua

Политик заявила, что хочет провести референдум о новой Конституции Украины.

Лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила в ходе видеоконференции 20 июня, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Видео конференции опубликовано на ее странице в Facebook, пишет "Гордон".

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться еще разок, чтобы снова поиграться в этот авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост и вообще выборы – это не Play Station. Это реальные изменения, которых ждет страна", – сказала Тимошенко.

Она добавила, что в случае победы на выборах сразу инициирует референдум о новой Конституции Украины.

"[Предложу] принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор между украинцами, чтобы демонополизировать власть... Cделать ее c одной стороны – сильнее в плане реализации стратегий, с другой стороны – правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", – сказала Тимошенко.

По ее мнению, парламентские выборы, также запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить по новому законодательству.

Тимошенко заявила, что сейчас работает группа ученых и правоведов по созданию концепции новой Конституции, затем этот проект должен быть одобрен на референдуме, после чего новый президент примет новый Основной закон и воплотит его в жизнь. "И уже новые парламентские выборы [нужно будет] провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", – продолжила лидер "Батьківщини".