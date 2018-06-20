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Арестованного КГБ в прошлом году украинского директора освободили под залог

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  • 20.06.2018, 17:10

Александра Скибу будут судить.

Расследование уголовного дела о получении взятки работниками МТЗ завершено. Трех топ-менеджеров МТЗ и председателя правления «Завода утяжелителей», гражданина Украины Александра Скибу будут судить, передает «Белсат».

Напомним, в ноябре 2017 года КГБ задержал в Минске руководителя предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г.Константиновка Донецкой области) Александра Скибу. Топ-менеджер прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с МТЗ, с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в производстве белорусского завода. Позднее в КГБ заявили, что Скибу задержали во время дачи взятки в размере 2800 долларов главному металлургу Минского тракторного завода Андрею Карасю. В качестве посредника при получении взятки выступал сын Андрея Карася. Согласно КГБ, также был задокументирован факт получения взятки от представителей коммерческих структур в размере 1700 USD начальником управления материально-технического обеспечения ОАО «Минский тракторный завод» В.Н. Мезгоем. В конце ноября КГБ передал дело о коррупции на МТЗ в Следственный комитет.

«Главный металлург получил от руководителя украинского предприятия в качестве взятки денежные средства на общую сумму более 16 тысяч USD, из которых более 13,5 тысяч – при пособничестве своего сына, работника модельного цеха ОАО «МТЗ», а начальник управления материально-технического обеспечения получил более 8 тысяч долларов США. При этом главный металлург тракторного завода оказал пособничество 40-летнему гражданину Украины в даче взятки начальнику управления», – отмечается в сегодняшнем заявлении Следственного комитета.

СК сообщает, что на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,6 миллиона рублей, в том числе на три автомобиля и земельный участок в пригороде Минска. Главный металлург МТЗ Андрей Карась, его сын и начальник управления материально-технического обеспечения Мезгой находятся в СИЗО. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК (получение взятки).

Украинец Александр Скиба освобожден под залог. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 431 (дача взятки). Размер залога не озвучивается.

Из информации СК непонятно, где сейчас находится Александр Скиба. На «Заводе абцяжарвальникав» журналистам ситуацию комментировать отказались.


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