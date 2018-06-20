Сборная Португалии победила команду Марокко в матче чемпионата мира по футболу 20.06.2018, 17:06

Фото: ТАСС

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу португальской команды.

Сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Москве на стадионе "Лужники" в присутствии 78 011 зрителей.

Мяч на четвертой минуте забил Криштиану Роналду. Этот гол стал для футболиста 85-м в 152 матчах за команду Португалии, что сделало его лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, который в 85 матчах забил 84 мяча.

Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира в России, опередив полузащитника сборной России Дениса Черышева. В двух матчах португалец забил четыре мяча, на счету россиянина - три.

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Моутинью (Адриен Силва, 89), Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Жоау Мариу, Роналду.

Марокко – Мохамеди, да Кошта, Бенатия, Хакими, Дирар, Бельханда, Буссуфа, Зиеш, Эль-Ахмади (Фажр, 86), Амрабат, Бутаиб.

Предупреждение:

Адриен Силва (90).