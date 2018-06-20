Гомельчане протестуют против действий коммунальников 1 20.06.2018, 17:42

Жители города возмущены переустановкой электросчетчиков за свой счет.

111 жителей дома № 22 по улице Тимофеенко в Гомеле отправили коллективное обращение в адрес КЖРЭУП «Железнодорожное» и еще в несколько инстанций, пишут «Сильные новости».

По их мнению, требование коммунальников оплатить установку новых электросчетчиков за счет жильцов — незаконное. В других городах эту услугу оплачивают собственники жилых помещений.

Тревогу по этому вопросу забил правозащитник Алексей Лапицкий, который, будучи родом из Гомеля, проживает в Жодино, но в городе бывает часто — у родителей.

По словам Алексея Лапицкого, в отличие от Гомеля жители Жодино, Минска, Молодечно, Витебска и иных городов по всей стране, являясь обычными потребителями коммунальных услуг (собственниками и нанимателями квартир), бытовыми абонентами электросетей в многоквартирных жилых домах (МЖД), за замену приборов поквартирного учёта электроэнергии на новые электронные при создании автоматизированной системы учёта и контроля энергопотребления (АСКУЭ) в их домах никому ничего не платят.

Как отмечает свидетель «гомельского эксперимента», именно в Железнодорожном районе рядом оказались дома, в которых модернизация системы учёта электроснабжения для бытовых потребителей электроэнергии прошла по-разному.

Для одних (такие дома, как №№ 36, 34, 22 по ул. Кожара) замену произвели совсем незаметно и бесплатно, точно так же, как это делается везде по стране. А для других (дом № 32 по ул. Кожара, например) новые приборы учёта энергопотребления установили после капремонта инженерных сетей, а средства на это взяли из карманов простых бытовых абонентов, граждан. При этом, очень показательно, что дом № 36 ёщё совсем не ремонтировали, а в доме № 34, где ремонт инженерных сетей провели в 2013 году, замену электросчётчиков за счёт энергообеспечивающей организации провели через 5 лет, только весною 2018 года. То есть, не сразу после ремонта, а после истечения срока, определённого для проверки счётчиков (8 лет), но зато — бесплатно.

Спокойный ход событий прервала активность дома № 22 по ул. Тимофеенко. У жителей этой старой панельной «хрущёвки» возникли серьезные вопросы к руководству ЖКХ, которое за 48 лет не сделало в доме ни одного полноценного капремонта, долгое время не выполняет свои обязанности по надлежащему уходу, эксплуатации и ремонту подъездов, обустройству придомовой территории, а также не проводит необходимые ремонтные работы в квартирах государственного жилищного фонда. Из-за всего этого жители, как добросовестные исполнители договоров и плательщики коммунальных услуг, считают, что несут убытки и чувствуют постоянный дискомфорт при проживании в таких сложных условиях.

Алексей Лапицкий считает, что для бытовых пользователей электроэнергии такая модернизация с заменой электросчётчиков на новые, электронные, должна происходить бесплатно в рамках соответствующей госпрограммы.

Чем завершится борьба потребителей коммунальных услуг за свои права, покажет время. А пока они с удивлением находят всё новые и новые подтверждения того, что замена счётчиков на электронные у них должна и может на самом деле происходить не за их счёт.

В том же доме № 22 по ул. Тимофеенко уже больше месяца, как существует пример бесплатной установки нового электронного счётчика, предусмотренного для создания АСКУЭ!

Это сделала за свои средства энергоснабжающая организация, Гомельский филиал «Энергосбыта» РУП «Гомельэнеро», которая по договору осуществляла метрологическое обслуживание и эксплуатацию электросчётчиков граждан в этом доме (последняя проверка здесь была в 2015 году).

В соответствии с п.2, постановления № 847 совета министров Беларуси при возникновении необходимости замены старого электросчётчика, организация заменила его на новый в соответствии с законодательством — за счёт прибыли от реализации электроэнергии, потребляемой бытовыми абонентами и учитываемой в соответствующих тарифах, которые формируются с покрытием нужд амортизации на основные средства, находящиеся на балансе данной эксплуатирующей организации.

Таким образом, в квартире № 56 того же дома № 22 по ул. Тимафеенко, где за замену электро-счётчиков сегодня у жителей требуют более 117 BYN с каждого, — уже стоит один новый электронный прибор поквартирного учёта электроэнергии (см. фото). И самое интересное то, что заменили его совсем недавно и абсолютно бесплатно!