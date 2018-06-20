Европа проведет экстренный саммит по беженцам 3 20.06.2018, 17:41

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Во встрече примут участие главы государств и правительств Германии, Франции, Италии и Австрии.

Главы государств и правительств Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии и Франции соберутся 24 июня в Брюсселе на экстренный саммит по вопросам миграции. Об этом в среду, 20 июня, сообщает "Немецкая волна".

"Я созываю в Брюсселе в воскресенье неформальную рабочую встречу по проблемам миграции и получения убежища, чтобы обсудить эти вопросы с рядом глав государств и правительств, которые заинтересованы в поиске общеевропейских решений в преддверии саммита ЕС", - написал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем Twitter.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20 июня 2018 г.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил журналистам, что может принять участие в подобной встрече. "Неприятно, что в Германии возник спор и не существует единой позиции в правительстве" по данному вопросу, подчеркнул Курц, добавив, что в то же время позитивно оценивает те положительные изменения в восприятии проблемы, которые наметились на европейском уровне. Он добавил, что наконец появилась политическая воля найти решение.

Встреча Курца и Зёдера

Глава австрийского правительства проведет 20 июня встречу с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder) в Линце, в ходе которой обсудит связанные с миграционной проблематикой аспекты в преддверии предстоящего саммита.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пытается добиться заключения двусторонних соглашений с европейскими партнерами, чтобы решить проблему приема беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза. Это позволит сгладить противоречия с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). По словам политика, он ожидает, что общеевропейское решение будет найдено в течение двух недель - до конца июня.