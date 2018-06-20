Уже в августе у россиян наступит черная полоса 5 20.06.2018, 18:05

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Эффект «подъёма» от хорошего старта чемпионата мира долго не продлится.

Во время старта чемпионата мира по футболу 2018 года было все, чего только могли пожелать миллионы футбольных фанатов в России: отлично подготовленные стадионы, прекрасная и короткая церемония открытия, впечатляющее выступление сборной. Страна действительно собралась вместе и ликовала, приветствуя чемпионат, считающийся величайшим спортивным событием в мире – за ним будут пристально следить в каждом обитаемом уголке земного шара. 11 городов европейской части России последние восемь лет готовились встречать тысячи иностранных туристов. А радостная атмосфера в Москве напоминает захватывающий Фестиваль молодежи и студентов 1957 года, когда столицу открыли для всего мира. Алексей Навальный, лидер «несистемной» оппозиции, язвительно похвалил событие: московскую тюрьму благоустроили до гостиничного отеля, готового разместить «сверхусердных» фанатов. Тем не менее, за этой эйфорией прячутся отсылки к отлично организованным Олимпийским играм 1980 года в Москве, которые ознаменовали окончательный упадок Советского Союза, ускоренный войной в Афганистане; а также впечатляющие зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, которые стали преамбулой жестокой агрессии России в Украине. Перевод опубликован на сайте «Новое время».

Сам президент РФ Владимир Путин не является поклонником этой популярнейшей в мире игры, но он стремится максимально использовать ее огромный геополитический резонанс. На матче-открытии он проявил свое уважение к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и выразил глубокое удивление в связи с ошеломляющей победой сборной России. Для него это – полезная возможность обсудить дальнейшие ограничения на добычу нефти Россией и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По словам Игоря Сечина, главный нефтяник Путина и генеральный директор государственного энергетического гиганта «Роснефть», Москва хотела бы, чтобы цена осталась на «комфортном уровне» в размере $70-80 за баррель. Колоссальные расходы на строительство инфраструктуры для чемпионата мира не принесут никакой чистой финансовой прибыли, – но, ожидается, что они дадут дипломатические и пропагандистские дивиденды.

Несмотря на всеобщее восхищение по поводу спортивных событий, экономические проблемы страны остаются неизменными. И правительство придумало повысить пенсионный возраст, прикрыв счастливым моментом долгожданного прибытия футбольных команд. Многие чиновники обеспокоены тем, что этот болезненный удар по социальным выплатам (возраст выхода на пенсию мужчин постепенно будет увеличиваться с 60 до 65 лет, а женщины столкнутся с еще большими изменениями – с 55 до 63) может привести к протестам. Тем временем Путин дистанцировался от этого решения, прямо переложив ответственность на правительство: тем самым, оставляя за собой возможность проявить великодушие, оттягивая принятие новых правил на год или два. Еще большее влияние, правда, теперь – на развитие бизнеса, оказало решение увеличить налог на добавленную стоимость (НДС): теперь Центробанк не может снижать процентные ставки. Экономическая стагнация, а не прорыв, прогнозируемый Путиным, остается наиболее вероятной перспективой для России: даже если объемы нефтедобычи будут «приемлемыми».

Протрезвление от таких экономических реалий может произойти где-то к осени; а пока Россия счастлива избежать западного изгнания и забыть о санкциях и вялотекущих войнах в Сирии и на востоке Украины. Тем не менее, для Путина важно сочетать футбольную дипломатию с демонстрацией могущества России. Как один из примеров – масштабные учения Северного флота в Баренцевом море с участием 36 боевых кораблей, вспомогательных судов и субмарин. В действии не участвовали, разве что единственный авианосец военно-морского флота, адмирал Кузнецов, который находится на длительном ремонте, а также его флагман – ядерный крейсер Петр Великий, который ждет своей очереди на капитальный ремонт. Это неожиданная показуха военно-морской силы, вероятнее всего предназначена для того, чтобы усилить дипломатические предупреждения Осло: Москва очень недовольна тем, что Норвегия предложила Соединенным Штатам увеличить до 700 количество морских пехотинцев США, которые проходят учения в северных фьордах. Одновременно с этой, иная демонстрация происходит в Азовском море – туда Россия перебросила несколько ракетных кораблей из Каспийской флотилии.

Ожидается, что такая комбинация «мягкой силы» футбола и демонстративной военной «жесткой силы» повысит значимость России на международной арене. Уверенности в этих маневрах придает перспектива встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом: ведущие российские СМИ активно использует эту тему. Беспрецедентные события на саммите G7, где Трамп разными способами оскорблял своих союзников, например, предлагая вернуть Россию в этот клуб развитых индустриальных демократий, для России – особенно полезны. Ожидается, что успех Трампа в Сингапуре во время его саммита с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном откроет путь для столь же громкой встречи главы государства с Путиным. Кремлю нужно найти что-то, что можно было бы предложить оппоненту, а демпинг Центральным банком России половины портфеля государственных облигаций США может напомнить Белому дому о финансовом потенциале России.

Москва пытается так быстро продвинуться с разными инициативами, потому что знает – эффект «подъёма» от хорошего старта чемпионата мира долго не продлится. Более того, нет гарантий того, что плавный ход этого месячного события будет продолжаться все время. Даже исключив любую организационную неудачу или террористическую атаку, чемпионат по футболу завершится к середине июля, а в августе черная полоса снова может вернуться на круги своя. Необычайно дорогая спортивная витрина, несомненно, принесет России толпы буйных поклонников. Но недовольные стареющие рабочие, взволнованные своими пенсиями, а также глубоко обеспокоенные соседи, прекрасно знающие о склонностях России нарушить международный порядок, имеют другую точку зрения. За четыре года после Сочинской Олимпиады, Россия значительно продвинулась на пути экономического спада и политического деспотизма. И нарастила опыт в реализации «гибридных» («новых») интервенций за рубежом. Так что, вероятнее всего, Москва продолжит проверять Запад на решительность сдерживать ее экспорт конфликтов и коррупции.