Пять автомобилей, которые пользуются всеобщим уважением на дороге 4 20.06.2018, 18:20

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Есть машины, появление которых не заметить нереально.

И эти автомобили до сих пор способны вызывать трепет и уважение соседей по потоку, пишет Autonews.

5. BMW 5-Series E34

Едва ли не самая популярная машина среди бандитов 90-х. «Братва» ездила на таких на разборки, за что аббревиатуру БМВ начали расшифровывать как «боевая машина вымогателей». Почему они предпочитали эту машину? Динамика, мощность, дерзкая внешность — все это видно даже в «ушатанных» экземплярах сегодня.

4. Jeep Grand Cherokee ZJ

Еще одна очень популярная в определенных кругах машина из 90-х. Брутальный, потрясающая проходимость и «неубиваемость». Единственный недостаток — большой расход, но кто тогда считал бензин?

3. Toyota Land Cruiser 100

Крузак» был не менее популярен. Во многом благодаря тому, что машина дает возможность быстрой посадки-высадки, что в некоторых ситуациях спасало жизнь. А еще феноменальная надежность и потрясающая проходимость, что немаловажно.

2. Mercedes-Benz S600 W140

Легендарный «шестисотый» всем своим видом демонстрировал статус, богатство и власть хозяина. Кроме того, в машине было самое топовое на то время оснащение, которое позволяло решать многие вопросы сидя в кабинете на колесах. Уровень комфорта, с каким этот крейсер бороздит дороги до сих пор завораживает.

Последующие модели S-класса утратили эту брутальность, поэтому до сих пор именно «кабан» вызывает трепет.

1. Mercedes-Benz Gelandewagen

Кто точно заслуживает безоговорочное первое место, так это «Гелик». Угловатая внешность армейского автомобиля в дорогой черной покраске и кожаной отделке напоминает накачанного «братка» в дорогом костюме. Машина дает все, что нужно: динамику, проходимость, надежность и облик. С эффектом от «кубика» сложно тягаться. Видимо именно поэтому его выбирали «непростые люди».