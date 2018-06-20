«Северный поток-2»: немецкий инвестор заявил о «чрезвычайной опасности» санкций США 2 20.06.2018, 18:34

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Фото: dpa

Немецкий партнер «Газпрома» назвал возможные санкции США «чрезвычайно опасными» для участников проекта.

Возможные санкции США в отношении «Северного потока-2» «чрезвычайно опасны» для европейских партнеров Газпрома, задействованных в этом проекте, заявил глава российского подразделения и член правления немецкой компании Uniper Райнер Хартманн на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в среду, 20 июня, в Москве, передает корреспондент РБК.

«Это реальный риск для всех пяти европейских членов консорциума», — сказал он. Uniper входит в консорциум инвесторов «Северного потока-2» с Engie, OMV, Shell и BASF.

Опасность санкций «нависает над нами» и США может наложить санкции «на любую из пяти компаний или на всех сразу в любой момент», — сказал Хартман.

Весной текущего года представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявляла, что санкции США могут затронуть иностранные компании, которые участвуют в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2». «Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках CAATSA (закона о противодействии противникам США посредством санкций)», — сказала она, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по «Северному потоку 2» (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы считаем, что проект «Северный поток-2» поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы, если Россия получит еще один рычаг, с помощью которого она сможет оказывать давление на европейские страны, в частности на Украину», — говорила она.

Хартман в среду сообщил, что европейские участники консорциума думают, «какое инвестиционное решение принять, пока есть еще время». «Мы рассчитываем, что наше правительство и Еврокомиссия будут договариваться по этому вопросу с США», — отметил он. Хотя, по его мнению, шансов что дискуссия увенчается успехом мало, «поскольку президент Трамп стремится обеспечить поставки на рынок Западной Европы американского сланцевого газа в виде СПГ, хотя и гораздо более дорогого по сравнению с российским газом».