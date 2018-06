Четыре приложения белорусов вошли в топ-10 по скачиваниям в AppStore и Google Play 20.06.2018, 18:42

Проекты Gismart заняли почти половину топа.

Сразу четыре приложения белорусско-британской компании Gismart вошли в топ самых популярных приложений в Google Play и AppStore в регионе США за май. Такая информация следует из аналитического сервиса App Annie, который собрал статистику, пишет «Онлайнер».

В отчете приводятся данные только по североамериканскому региону в категории «Создание музыки». Проекты Gismart заняли почти половину топа: на втором месте Beat Maker Go, на четвертой и пятой строке расположились Guitar by Gismart и Piano by Gismart соответственно, а десятку замыкает еще одно приложение компании — WeDrum.

Gismart специализируется на разработке приложений с музыкальным уклоном: виртуальные гитары, клавиши, барабаны, метроном и ряд других проектов.