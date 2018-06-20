Барановичский райисполком платит за то, чтобы о районе говорили по телевизору 3 20.06.2018, 19:45

На эти цели из районного бюджета выделено около 13,3 тысяч рублей.

Необычную закупку в исполкоме объяснили тем, что большинство жителей Барановичского района по техническим причинам не видят новости местного ТВ, поэтому было решено купить эфирное время на общедоступном канале, передает intex-press.by.

Информация о том, что Барановичский райисполком закупает работы «по подготовке и выдаче в эфир телевизионных выпусков об экономической, социальной, культурной и спортивной жизни, общественно-значимых событий Барановичского региона» появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о трансляции 10-минутных телевизионных выпусков раз в неделю в течение полугода. Сейчас они выходят в формате программы «7 дней. Барановичский район» на канале «Беларусь 4».

На эти цели из районного бюджета выделено около 13,3 тысяч рублей.

Необходимость тратить бюджетные деньги на покупку эфирного времени в райисполкоме объяснили тем, что большинство жителей района не имеет доступа к местным теленовостям.

– Только у 10% жителей Барановичского района есть возможность смотреть телеканал «Интекс». Чтобы канал транслировался на весь район, нужен дорогостоящий передатчик, которого на местном телевидении нет. Нам же нужно, чтобы новости региона видели его жители, – пояснили в райисполкоме.

На два месяца райисполком заключил договор с телерадиокомпанией «Брест», а сейчас объявил тендер, который и определит, кто будет дальше снимать и транслировать видеосюжеты о жизни Барановичского района.