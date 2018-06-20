Сколько денег возьмут банки Беларуси за снятие наличных за границей 20.06.2018, 20:11

Какое вознаграждение берут банки за снятие наличных за рубежом и сколько можно снять за сутки.

Снять наличные с карточки в Беларуси не составляет труда. Это можно сделать как в своем банке или банкомате, так и в банках-партнерах. За границей с обналичкой сложнее. Чаще всего за эту операцию взимается комиссия и снимать можно только определенную сумму в сутки. Tut.by выяснил, какое вознаграждение берут банки за снятие наличных за рубежом и сколько можно снять за сутки.

Мы рассмотрели только самые популярные дебетовые личные карты. Обратите внимание, что комиссия указана только со стороны банка, выпустившего вашу карту. Но и банки, который обслуживает банкомат, где вы планируете снимать наличные, тоже могут взимать комиссию.

Также стоит знать, что даже если по вашей карте по умолчанию установлен лимит на снятие наличных (то есть можно снимать в день не больше какой-то суммы), его чаще всего можно изменить самому. В каких-то случаях для этого придется ехать в офис банка, в каких-то — достаточно зайти в интернет-банк или его мобильную версию.