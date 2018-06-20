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Гол Суареса Саудовской Аравии вывел Уругвай в плей-офф ЧМ-2018

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  • 20.06.2018, 19:59

Единственный в матче гол Суарес забил на 23-й минуте.

Сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону (1:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Единственный мяч у победителей встречи на 23-й минуте забил Луис Суарес.

Таким образом, россияне с шестью очками возглавляют квартет А, строчкой ниже расположился Уругвай, у которого также шесть очков. Обе сборные гарантировали себе участие в плей-офф турнира. Египет и Саудовская Аравия очков не набрали.


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