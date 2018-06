Пол Маккартни объявил о выходе нового сольного альбома 3 20.06.2018, 20:45

Пол Маккартни

Альбом выйдет 7 сентября.

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни в среду опубликовал две новых песни "I Don’t Know" и "Come On To Me", которые будут включены в альбом музыканта, планируемый к выходу осенью. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, где также представил дизайн будущего релиза.

"Новый альбом "Egypt Station" выйдет 7 сентября", - написал он.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Маккартни, песню "I Don’t Know" он описывает как "печальную и умиротворяющую балладу", а композиция Come On To Me представляет собой "шумный топот, который раздувает из искры пожар".

Альбом "Egypt Station" станет первым релизом музыканта после вышедшего в 2013 году альбома "New".