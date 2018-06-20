Пол Маккартни объявил о выходе нового сольного альбома

Пол Маккартни объявил о выходе нового сольного альбома3
- 20.06.2018, 20:45
Альбом выйдет 7 сентября.
Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни в среду опубликовал две новых песни "I Don’t Know" и "Come On To Me", которые будут включены в альбом музыканта, планируемый к выходу осенью. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, где также представил дизайн будущего релиза.
"Новый альбом "Egypt Station" выйдет 7 сентября", - написал он.
New album 'Egypt Station' arriving 7th September featuring singles ‘I Don’t Know’ and ‘Come On To Me'. Pre-order HERE: https://t.co/OZdrm3ZVNV Full details HERE: https://t.co/w2s1tvfHNA #EgyptStation pic.twitter.com/x2C0ExH3oG— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 20 июня 2018 г.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте Маккартни, песню "I Don’t Know" он описывает как "печальную и умиротворяющую балладу", а композиция Come On To Me представляет собой "шумный топот, который раздувает из искры пожар".
Альбом "Egypt Station" станет первым релизом музыканта после вышедшего в 2013 году альбома "New".