Как отличаются зарплаты в Минске и Риге 1 20.06.2018, 21:16

1,540

Сравним столицы Беларуси и Латвии по основным показателям.

Рижская дума опубликовала статистический доклад о жизни в Риге в прошлом году. Сравним столицы Беларуси и Латвии по основным показателям.

В Риге живет треть латвийцев – 33.2%. В Минске – 20.8% белорусов (немногим больше пятой части жителей страны).

Какова структура населения города? Насколько Рига меньше Минска? И какие зарплаты у жителей двух городов? «Салiдарнасць» показывает в инфографике.

Получается, что по структуре Рига и Минск отличаются не сильно – в столице Латвии немного больше людей трудоспособного возраста, зато в Минске больше детей и тинейджеров. А вот зарплаты отличаются ощутимо – в Риге средняя зарплата в два раза больше минской.