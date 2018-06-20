Президент Македонии призвал премьера и парламент объявить ему импичмент 20.06.2018, 21:55

Гёрге Иванов

Гёрге Иванов выступает против переименования республики.

Македонский президент Гёрге Иванов заявил о том, что его позиция относительно названия республики остается неизменной, поэтому парламент должен незамедлительно начать процедуру импичмента в его отношении.

«Я обращаюсь к господину Заеву (премьеру Македонии Зорану Заеву – ред.) и большинству депутатов незамедлительно инициировать процедуру определения ответственности президента республики, то есть импичмент», - заявил президент.

Договор с Грецией о новом названии Македонии - Республика Северная Македония – нанесет вред республике, уверен Иванов. Президент заявил, что, не смотря на угрозы и давление, подписывать документ он отказывается, уточняет ТАСС.

Накануне премьер-министр Заев сообщил, что парламент рассмотрит вопрос об импичменте македонского президента в случае блокировки договора о новом названии Македонии.

Напомним, что договор о переименовании республики был подписан на прошлой неделе главами МИД Греции и Македонии.