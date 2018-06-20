Украинцы оптимистично оценивают перспективы открыть собственный бизнес 20.06.2018, 22:10

Согласно опросам, процент желающих открыть свой бизнес существенно вырос.

Среди тех, кто хотел бы иметь собственное дело, выросла оценка перспектив на старт собственного бизнеса в ближайшем будущем.

В июне 2018 года 22% тех, кто желал бы заниматься предпринимательством, заявили о значительных шансах в открытии бизнеса в ближайшее время, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". В прошлых опросах таких респондентов было не более 6%, передает zn.ua.

О незначительных шансах в этом направлении заявили 41%, об их отсутствии - 31%.

В региональном разрезе относительно больше тех, кто говорит о реальных перспективах начала бизнеса в ближайшем будущем, на Юге и Западе. Также подобных респондентов больше всего среди опрошенных молодого и среднего возраста, обеспеченных (среди них таких вообще 41%) и лиц с высшим образованием. Бедные, неработающие и лица старшего возраста чаще заявляют об отсутствии шансов на начало собственного дела.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-9 июня 2018 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных русскими территорий Донбасса и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в июне 2018 года, почти половина граждан Украины (48%) хотели бы иметь собственное дело.