БелЖД запускает дополнительные поезда во Львов 20.06.2018, 22:34

Белорусы вскоре будут отдыхать четыре дня подряд — с 30 июня по 3 июля.

БелЖД назначила дополнительные поезда между Минском и Львовом в конце июня — начале июля. Напомним, белорусы вскоре будут отдыхать четыре дня подряд — с 30 июня по 3 июля.

В конце июня — начале июля между Минском и Львовом будут ходить дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-центр БелЖД.

Речь идет о поездах № 451/462 и № 461/462 в сообщении Минск -Львов — Минск (через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов).

Поезд № 451 из Минска отправится 29 июня в 17.38 и прибудет на станцию Львов 30 июня в 05.32. Обратно поезд № 462 Львов — Минск отправится тем же маршрутом 30 июня в 06.57 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 30 июня в 21.22.

Поезд № 461 Минск — Львов отправится из Минска 1 июля в 17.38 и прибудет во Львов 2 июля в 05.32. В этот же день поезд № 462 Львов — Минск тем же маршрутом поедет обратно: в 22.41 отправился из Львова и будет в Минске 3 июля в 11.09.

Билеты на основные поезда на 29-е июня во Львов и 2-го июля в Минск уже раскуплены. Билет на поезд № 371 Минск — Трускавец до Львова 1 июля стоит 63 рубля (плацкарт) и 100 рублей (купе).