ЧМ-2018: Испания победила Иран 5 20.06.2018, 23:01

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Испанцы обыграли иранцев со счетом 1:0.

Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Встреча группы В, состоявшаяся в Казани в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев, в составе которых на 54-й минуте отличился Диего Коста.

В двух матчах команды Португалии и Испании набрали по 4 очка, в активе иранцев 3 балла, сборная Марокко (0) лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.