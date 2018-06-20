Фермер: Белорусские трактора заходят в поле, а потом думай, чем их притащить 20.06.2018, 22:55

Владимир Новицкий

Фермер Владимир Новицкий рассказал, как создал уникальное хозяйство.

Фермер Владимир Новицкий создал уникальное хозяйство, аналогов которому нет в Беларуси. О том, какие семена и технику использует, как строит бизнес, о судьбе «Межлесского» и многом другом один из богатейших белорусов рассказал media-polesye.by.

«Мозги включать». Как всё начиналось

Свой первый капитал Владимир Новицкий заработал на польских яблоках и клубнике, которые перепродавал в Россию. Через какое-то время понял, что физическим трудом много не заработаешь, нужно мозги включать.

Хозяйство «Новицких» образовалось в 2001 году. Владимир взял в аренду 50 гектаров земли и посадил половину моркови и половину (из семян, что по деревне собрал) картофеля, купил трактор б/у…

- Если честно сказать, еле-еле свои деньги вернул в тот год, - признаётся Владимир. - Не было знаний, посоветоваться не с кем, никто особо не вникал в технологии. Первоначально расчёт был – возьму родню, буду им платить. Но так не получилось… На второй год поехал в Польшу перенимать опыт, привёз агрегаты - тогда это было просто. Перешёл на голландские семена. Результат получился колоссальный. Но объёмов больших не было, несмотря на то, что взял ещё 50 гектаров.

Глава хозяйства: «Нужно брать готовые модели»

Не перекладывать деньги из кармана в карман

Параллельно, видя ситуацию, что морковь надо вывозить, фермер стал думать о собственной технике, поскольку целенаправленно решил, что свою продукцию будет реализовывать на экспорт. Со временем в хозяйстве наладили процесс с полным технологическим циклом – от выращивания и переработки овощей до хранения и реализации.

- Если продавать урожай в Беларуси, значит, перекладывать деньги из кармана в карман. Только если вывозить за пределы, можно богатеть, – таково мнение Новицкого.

- В стране должны быть созданы все возможные послабления, чтобы вывозить продукцию на экспорт. Не воспользуемся этим мы, придут другие: китайцы, кто угодно. Природа пустых мест не любит, они зарастают. Не важно чем: или культурным растением, или сорняком. Мы должны сохранить свою нишу на российском рынке.

В Беларуси ф/х «Новицких» овощи практически не продаёт, так как большие партии не востребованы. Минимальная загрузка одной фуры - 20 тонн. Приобрести такие объёмы по силам только крупным торговым сетям, но они чаще закупают овощи в той же Польше, чем у своего производителя. По мнению главы фермерского хозяйства, нужен контролирующий орган, который не позволил бы ввезти в страну ни одного килограмма овощей, пока свои не реализованы.

Представители «Россельхознадзора» приезжали в хозяйство с инспекцией в прошлом году. - Не верят, что поставляем в таком объёме свой товар. Думали реэкспорт, - уточняет Владимир Константинович. - Убедились, что я честно и строго работаю, рассчитывая на свои объёмы. Я не хочу плодить конкурентов. Посмотрите, как с Литвой Евросоюз поступил. Кинут дешёвую продукцию, а лет через 5 «закрутят гайки». А мы уже, оказывается, разучились работать… Может, мы лимоны и не вырастим, но купим, сколько надо. А всё остальное вырастим здесь сами.

В сезон хозяйство «Новицких» отгружает в Россию до 20 фур в сутки, то есть до 400 тонн овощей.

Семена – только импортные

- Если говорят, что голландские семена нам не подходят, не верьте, - поясняет фермер. - Там высоко развита селекция. Как когда-то у нас выводили новые сорта картофеля, но всё это запустили. А был картофель один в один. Каждый должен зарабатывать своим делом. Голландцы развили селекцию: какая морковь должна быть по цвету, размеру, по вкусовым качествам. Берём семена также немецкие, французские. Но не белорусские. Они не откалиброваны, много мусора. У нас же сеялка точного высева, некачественные семена забьют и испортят её.

На гектар уходит порядка двух кг семян моркови. Урожайность составляет около 110 тонн с гектара.

«Наши трактора заходят в поле, а потом думай, чем их притащить»

- Белорусской техники у нас, в три раза больше, чем импортной. Импортная закрывает только технологические моменты, потому что наша не выдерживает. Наши большие трактора заходят в поле, а потом думай, чем их обратно притащить. А сроки уходят, мы не можем позволить их упускать.

Если в цифрах, белорусской техники в хозяйстве более 40 единиц, импортной – 15, в том числе 14 – тракторов джондиров (стоимость одного – 200 тыс. евро. – Авт.) Белорусская техника выполняет функции принеси-подай. А всю технологическую подготовку, тонкости процесса – только импортная, - поясняет собеседник.

Климат. «Работать по факту, быть гибкими»

По мнению Владимира Новицкого, климат в регионе стал резко континентальным: днём жара, ночью прохладно, были и июньские заморозки.

В июне заморозки коснулись всходов картофеля

Последние 4 года Новицкий внимательно отслеживает капризы природы, но по этим наблюдениям сделать общий вывод невозможно – все эти годы разные. Но ясно одно: воды не хватает.

- Беда в том, что на каналах много хозяев, нет чёткой программы, - считает фермер. - А должно быть третье лицо, которое осознанно осуществляло бы контроль за мелиоративной системой. Если, например, весной надо раньше в поля войти, то воду следует выкатывать быстрее. У нас же служба, которая этим занимается, говорит: по плану ещё не положено, должно быть столько-то градусов. И в этом беда! Не нужно смотреть на эти придуманные непонятно кем и когда программы! Мы должны работать по факту, быть гибкими и решать проблемы моментально.

Из-за этого канала фермеры враждуют. Новицкий планирует поставить фотоловушки, чтобы в объектив попали те, кто спускает воду

«Что я сделал плохого, чтобы меня колхозом наказать?»

В определённый период в фермерском хозяйстве решили: нужно больше земли, чтобы наращивать объёмы. Техника, завод, опыт – всё для этого есть. Механизм запущен, нужно двигаться дальше.

- Сейчас у меня засажено 1.200 гектаров, а своей земли – только 837 га. Как тут делать севооборот? Для этих объёмов овощных необходимо 5 тысяч гектаров, чтобы соблюдать севооборот, - делится глава фермерского хозяйства.

И Владимир Новицкий написал заявление в райисполком, чтобы ему выделили ещё землю. Ему ответили: берите «Межлесский», будет Вам земля. Только «Межлесский» - со всеми его долгами, которые на сегодняшний день составляют 5 млн. евро.

- Что я сделал такого плохого, чтобы меня наказать колхозом?! – задаётся вопросом Владимир. – Я понимал, что отстающее животноводческое хозяйство создаст массу проблем. Это убийство узкой специализации, на которую мы нацелены. Но другого выхода не было.

До этого у Новицкого была мысль объединить мелких фермеров, которые побрали наделы по 3-5 га. Но получил «награду» в виде колхоза. К 1 июля процедуру передачи планируется завершить.

- Почему сегодня колхозы попросту раздеты? Они много зарабатывают, но получается, что для мясокомбинатов выступают спонсорами. Цена закупки не соответствует себестоимости. Не говоря уже, чтоб получить прибыль. Моя задача - разобраться и поставить всё на своё место. Если кто-то думает, что меня будет учить, так не пойдёт... Мы создадим дешёвую кормовую базу и сможем понять, какая на самом деле себестоимость одного литра молока, одного килограмма мяса. Будем сдавать продукцию туда, куда нам выгодно, а не куда скажут. Если мне указывать, тогда заберите долги.

На сегодняшний день Владимир Новицкий, кроме погашения долгов «Межлесского», уже вложил 2 млн. евро в кормовую технику: приобрёл агрегаты, трактора, зерносушилку. - Конечно, бизнес – это риск. Главное, чтобы мне не мешали, - говорит он.

«Сидеть в бухгалтерии и комариков считать – не получится»

На сегодняшний день в фермерском хозяйстве Новицкого работает порядка 80-90 человек. В «Межлесском» - под 250 человек. Фермер готов оставить всех, кто хочет работать и зарабатывать.

Перерабатывающий завод занимает гектар площади. Здесь морковь поступает в бункер, моется, фасуется

- Будем людей рассредотачивать, - делится планами Владимир Константинович, - в том числе на фермерское хозяйство. А сидеть в бухгалтерии и комариков считать – не получится. Есть масса вакансий, будем с каждым персонально разговаривать... Сейчас слышу, как люди говорят: мол, придёт Новицкий, будет выгонять… Но это говорят те, кто не понимает сложного организма: мы должны сами на себя зарабатывать. Нам не дают сегодня денег. Понимаете, в чём разница?!

Зачем ездить в Москву, от семьи, жить бомжом, да ещё и не факт, что тебе заплатят, если тут можно работать на месте. Но именно работать с отдачей! Но для начала пролечить мозги и выздороветь.

По мнению Владимира Новицкого, если не доверять людям в бизнесе, его нечего начинать.

- Человек, закончивший агрономический вуз, не всегда потянет возложенные на него обязанности. Надо чувствовать, схватывать, понимать. У нас - узкая специализация, и здесь важна практика. Именно она - мощное оружие, теория далека… Верю, что мне удастся управиться с этим колхозом, преломить мнение людей, показать, как можно менять жизнь.

Тара в ожидании нового урожая

«Если похоронил здоровье, какой уже это бизнес?»

В семье Новицких между двумя старшими и двумя младшими детьми разница в 10 лет. Старшая дочь в хозяйстве работает, сын служит в армии, и, как говорит отец, придёт в семейный бизнес.

Владимир признаётся, что, несмотря на занятость, старается спать не меньше 8 часов в сутки, занимается спортом.

- Поспать, поесть – это святое, - говорит он. - Если похоронил здоровье, то какой уже бизнес? Ведь работа после здоровья стоит, а не наоборот. Вынужден держать себя в тонусе, занимаюсь на тренажёрах, бегаю по утрам… Это помогает улучшить кровообращение, насытить организм кислородом. Тогда и желание работать есть, и производительность высокая. Нет здоровья – всё не интересно.

На отдых времени мало.

- Иногда на рыбалку могу съездить, иногда – на озеро. Но большее удовольствие получаю, когда выхожу на поля, босиком, слушаю птиц и смотрю за развитием культуры. В эти моменты чувствуешь контакт с природой... Выезжаем, конечно, дней на 7-10 на море: на камнях полежать, мозги остановить… А потом опять рвёшься в работу.