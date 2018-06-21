Трамп подписал указ, сохраняющий семьи нелегальных иммигрантов 2 21.06.2018, 7:32

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Фото: Reuters

Президент США обосновал новый закон соображениями гуманности.

Президент США Дональд Трамп подписал указ по проблеме иммиграции, призванный предотвратить разделение семей мигрантов на границе, передает русская служба «Голоса Америки».

«Мы хотим, чтобы члены семей не расставались друг с другом. Это очень важно», – сказал президент Трамп прямо перед подписанием указа. Видеокадры испуганных и заплаканных детей, которых насильно забирают от родителей, «на любого подействуют», признался Трамп, но оговорился, что «мы не хотим быть бессердечными, но также хотим, чтобы границы хорошо охранялись и чтобы не было преступности».

До этого поступили сообщения, что министр внутренней безопасности Кирстен Нилсен готовит президентский указ, поручающий ее ведомству отправлять задержанные на границе семьи под стражу вместе с детьми.

Ранее в среду президент выступил с новой критикой в адрес СМИ и демократов, заявив, что они создают неверное представление о его политике разлучения семей иммигрантов, пытающихся нелегально попасть в США.

По словам американского лидера, ведущие СМИ «не упоминают о безопасности страны, когда рассуждают о нелегальной иммиграции». Он также вновь заявил, что иммиграционное законодательство США – «самое слабое и плохое в мире», а демократы «сделают что угодно, лишь бы его не менять».

The Fake News is not mentioning the safety and security of our Country when talking about illegal immigration. Our immigration laws are the weakest and worst anywhere in the world, and the Dems will do anything not to change them & to obstruct-want open borders which means crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2018 г.

«Виноваты демократы, они не дают нам голосов, необходимых для принятия хорошего иммиграционного законодательства, – заявил Трамп, игнорируя тот факт, что обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. – Они хотят открытых границ, порождающих ужасную преступность. Республиканцы хотят безопасности. Но я кое над чем работаю – этому нет конца!»

It’s the Democrats fault, they won’t give us the votes needed to pass good immigration legislation. They want open borders, which breeds horrible crime. Republicans want security. But I am working on something - it never ends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2018 г.

За несколько часов до этого Трамп встретился с конгрессменами-республиканцами в Палате представителей, высказавшись в поддержку двух законопроектов по иммиграции, которые палата должна рассмотреть позже на этой неделе. Законопроекты нацелены на реформу американской иммиграционной политики и предусматривают меры, которые позволят покончить с разлучением семей на границе, однако пока неясно, наберут ли они достаточно голосов.

«Мы можем обеспечивать соблюдение нашего иммиграционного законодательства, не разлучая семьи», – заявил спикер Палаты представителей Пол Райан.

Пол Райан

Трамп и члены его администрации подвергаются резкой критике со стороны обеих партий, деловых кругов и религиозных лидеров из-за практики разлучения семей на границе. За последние два месяца более 2300 детей были отправлены в специальные центры, в то время как их родителей задерживают и обвиняют в незаконном проникновении в страну.

Трамп отказывается прекратить эту политику, призывая Конгресс принять меры, которые позволят от нее отказаться, принять более комплексную иммиграционную реформу и выделить 25 миллиардов долларов на строительство стены для сдерживания дальнейшей нелегальной иммиграции.