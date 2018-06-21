Арктика, Австралия и «кругосветка»: какие необычные круизы предлагают белорусам 21.06.2018, 7:55

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Круизные маршруты включают в себя все, что только может представить себе самый искушенный и опытный путешественник.

Круизы – достаточно новый для белорусского туриста продукт, который, тем не менее, уже успел уложиться в стереотип «Средиземноморье/Куба/фьорды», пишет tio.by.

На самом же деле круизные маршруты включают в себя все, что только может представить себе самый искушенный и опытный путешественник: от знакомства с коренными жителями Микронезии до наблюдения за китами в снежных окрестностях Аляски.

На презентации, которая прошла на теплоходе «Вилия» в акватории Минского моря (мини-путешествие – подготовка к большому плаванию?), спикеры PAC GROUP представили белорусским турагентам необычные круизы от компании SILVERSEA и рассказали о преимущества системы MSC Yacht Club компании MSC.

– Мы хотим познакомить вас с продуктом, который до настоящего момента широко не анонсировали, - начала презентацию Екатерина Латушкина, генеральный директор PAC GROUP Минск, – это продукт круизной компании SILVERSEA. PAC GROUP является представителем этой компании на территории постсоветского пространства. SILVERSEA – один из мировых лидеров в категории экспедиционных маршрутов: компания итальянского происхождения располагает самым крупным флотом в своем сегменте и специализируется на продажах категории «люкс». В распоряжении SILVERSEA находится 9 лайнеров, из которых 4 – экспедиционные, а 5 осуществляют круизы по классическим маршрутам. В чем особенность экспедиционных маршрутов?

Главная цель экспедиционных круизов – доставить путешественников в самые удаленные и разнообразные уголки планеты, которые большинство туристов могут увидеть разве что по телевизору. При этом отличительной чертой таких поездок является то, что они осуществляются не в ущерб комфорту пассажиров. SILVERSEA – одна из немногих компаний, предлагающих обслуживание класса «люкс» в экспедиционных круизах.

Из четырех экспедиционных лайнеров, которые находятся в распоряжении SILVERSEA, два – по типу ледоколов, что делает возможным путешествие в любую точку мира. Также SILVERSEA – одна из немногих компаний, организующих круизные путешествия на Галапагосские острова. Особенность экспедиционных лайнеров SILVERSEA заключается в том, что они вмещают меньшее количество пассажиров, но при этом предлагают путешественникам все необходимое для тендерных высадок, в том числе специальные лодки. В каюте для каждого туриста приготовлены бинокль и рюкзак, предлагается специальная экипировка. Высадка туристов осуществляется на лодках Zodiac, а на борту предварительно проходят лекции с представителями Национального географического общества: профессиональная команда биологов и географов не только курирует экспедиционный маршрут, но и проводит тематические занятия.

Большинство береговых экскурсий уже входят в стоимость путешествия, все оборудование (велосипеды, лодки) предоставляется пассажирам бесплатно. Что включает в себя обслуживание класса «люкс» на экспедиционных лайнерах? Несмотря на то, что турист может оказаться в достаточно суровых частях нашей планеты, его всегда будут окружать максимально комфортные условия: утонченное гостеприимство – отличительная черта SILVERSEA. Компания обеспечивает комфортабельное проживание в «сьютах» с просторными балконами-верандами; как только турист заселяется в номер, ему предлагается приветственная бутылка шампанского Pommery, корзина свежих фруктов, меню подушек (9 видов) и туалетные принадлежности Bvlgari.

Особого внимания заслуживает консьерж-служба компании. За каждым номером закреплен дворецкий, который предоставляет широкий набор услуг: встречает гостя, размещает, при необходимости предоставляет отдельное меню и занимается организацией досуга. Также консьерж помогает гостю спланировать индивидуальный график фитнес-занятий. Маршруты SILVERSEA изначально предполагают систему «все включено», то есть дополнительных пакетов по напиткам не предусмотрено – их наличие предполагается изначально. На каждом лайнере предлагаются услуги сомелье: профессионалы подбирают и рекомендуют вина в зависимости от предпочтений клиента. Напитки предоставляются не только в ресторанах, но и – по требованию пассажира – непосредственно в номере.

Вариантов проведения досуга на лайнерах так много, что обойти и попробовать все – задача не из легких. К услугам пассажиров предлагаются картинные галереи и библиотеки; на каждом лайнере, за исключением лайнера Silver Muse 2017 года выпуска, есть казино. Также на каждом судне обычно располагается 5-6 ресторанов, предлагающих отведать кулинарные изыски с разных уголков планеты. Всего же в «арсенале» SILVERSEA – 10 ресторанных концепций, которые знакомят туриста с блюдами азиатской, тайской, мировой, американской, вьетнамской, итальянской, молекулярной, французской и японской кухонь, а также блюдами концепции Silver Note. Silver Note подразумевает совмещение отличного питания и приятного времяпрепровождения: каждый вечер гости могут посетить вечера джаза, легкой музыки или американской поп-музыки. Качественное питание и лучшие вина со всего мира обеспечивает Grands Chefs Relais & Chateaux – партнер SILVERSEA.

Туристам предлагаются услуги SPA, которые представлены следующими салонами: классический SPA и SPA-салон ZAGARA. Среди процедур – массаж тела, уход за лицом, салон красоты и – эксклюзив! – иглотерапия с возможностью обучения. Туристов на лайнере научат основам иглоукалывания и объяснят, как правильно должна проходить процедура; такие семинары доступны на любом маршруте. Также к услугам пассажиров medi-SPA – сочетание классического SPA и медитации. Примечательно, что соотношение числа палуб и количества пассажиров лайнеров SILVERSEA в десятки раз меньше, чем на суднах других компаний: в среднем на одном лайнере путешествуют 290-500 человек. Это обеспечивает максимально комфортную зону отдыха для туристов. Еще одно важное соотношение, которое подчеркивает высокий класс круизов SILVERSEA, – это то, что количество обслуживающего персонала на борту практически равно количеству пассажиров.

Также важно, что SILVERSEA включает в стоимость круиза сервисный сбор. Важный нюанс: формат лайнеров SILVERSEA предполагает отдых без детей, поэтому детских развлечений на борту практически нет, а услуги няни предоставляются под заказ. Какие программы предлагаются? SILVERSEA предлагает самые разные концепции отдыха – настолько разнообразные, что выбрать действительно сложно. Серия под названием «Коллекция для исследователей» разработана совместно с компанией Royal Geographical Society - международным географическим обществом. Всего на 2018-2019 год запланировано 5 круизов этой серии совместно с National Geographic, Discovery и Национальным географическим сообществом. Эти путешествия будут интересны людям, которые хотят узнать, как развивались цивилизации на разных континентах, и полностью погрузиться в тему. Акцент делается на акваториях Азии и Африки; также разработан маршрут по акватории Австралии.

Один из самых интересных экспедиционных маршрутов – «Наблюдение за китами» – подразумевает высадки в акватории Аляски на специальных лодках. Всего предусмотрено 5-6 высадок, в том числе с посещением Петропавловска-Камчатского. Специально для гурманов разработана программа «Кулинарное искусство». В рамках этой концепции предусмотрены не только дегустации блюд, но и кулинарные мастер-классы: турист может научиться готовить блюда, например, азиатской или американской кухни.

Маршрут «Винная коллекция» предусматривает дегустацию вин под руководством опытных сомелье с мировым именем: туристы пробуют вино как на борту, так и на земле, посещая самые знаменитые виноградники планеты. Алкоголь на борту – безлимитный: это маршрут для тех, кто любит каждый день пробовать что-то новое из мира премиальных напитков.

«Азиатская коллекция» представлена серией из 4 эксклюзивных круизов. Их изюминка в том, что турист выходит на берег и полностью погружается в азиатскую культуру: поет, танцует, ест блюда местной кухни. Высадка на берег достаточно длительна и может составлять до нескольких дней, что позволяет туристам в полной мере прочувствовать азиатскую культуру и гостеприимство.

Ценители прекрасного тоже в обиде не останутся: в рамках серии «Оперное искусство» солисты Teatro alla Scala каждый вечер радуют туристов разнообразными шоу. А раз в два года проходит эксклюзивный маршрут «Балетное искусство» вместе с Парижским оперным театром (ближайший маршрут «Балетное искусство» будет осуществлен в 2019 году).

Для клиентов SILVERSEA предусмотрено членство в программе «Венецианское обществе» – клубе друзей SILVERSEA: турист получает за плавание баллы, которые автоматически начисляются на специальную клубную карточку. Те, кто получит определенное количество баллов, могут отправиться в бесплатный круиз с посещением Монте-Карло или в путешествие по акватории Средиземноморья.

–Помимо экспедиционных, компания SILVERSEA предлагает и классические круизы, которые представлены всеми основными акваториями, - объяснил Денис Герлятович, – это Средиземноморье, Северная Европа, Азия, Австралия, Меланезия и Микронезия, Африка, Северная Америка, Центральная Америка, Карибы, Аляска и Канада.

– Многие из вас давно работают с продуктом компании MSC, – подчеркнул Денис Герлятович, – И сегодня мы хотим подробнее рассказать о MSC Yacht Club – концепции «корабля в корабле». Это опция для тех, кто любит систему «все включено»: эксклюзивные сьюты, 24 часа работы консьерж-службы, собственный ресторан «А-ля карт», личная зона у бассейна, а также зона солярия и SPA . Неоспоримое преимущество MSC – развлечения: они представлены достаточно широко. Компания MSC предлагает детские клубы и большое количество публичных зон; также среди прочего туристы могут посетить бродвейское шоу и Цирк дю солей. И все это – с параллельным посещением уже полюбившихся туристам акваторий, среди которых Средиземноморье, Северная Европа, Куба, Карибы, Южная Америка и Азия. Также компания славится тем, что каждый год стабильно спускает на воду новый лайнер. Буквально на днях состоялась презентация лайнера, который торжественно «крестила» Софи Лорен (и этот лайнер уже доступен в системе бронирования PAC GROUP). Помимо классических маршрутов, в системе PAC GROUP есть гранд-вояжи – длительные путешествия из одной акватории в другую: например, из Бразилии в Средиземноморье. Также компания предлагает кругосветный продукт: 119 дней с отправлением из Генуи и возвращением, соответственно, в Геную. Для путешествия PAC GROUP предлагает услугу визового сопровождения; круиз лучше спланировать заранее из-за визовых формальностей.

– PAC GROUP занимается созданием уникальных путешествий, – подытожил Денис Герлятович. – Если у вас есть какой-то запрос, вы можете написать в FIT, и мы рассчитаем стоимость тура. По продукту SILVERSEA уже идет раннее бронирование на 2019 и 2020 год: можете предлагать, бронировать, мы будем рады видеть ваших туристов на лайнерах SILVERSEA и MSC!