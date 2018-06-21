В Минске открылась выставка, посвященная великой победе литовских войск над татарами при Синих Водах в 1362 году.

«Путь Ольгерда» - фото-выставка, посвященная великой победе литовских войск над татарами при Синих Водах в 1362 году, открылась в Минске. Как рассказал «Радыё Рацыя» художник Микола Купава:

- Тема Ольгерда неисчерпаема. Это тот магнит, который всегда работает ради художников, чтобы отразить свои темы в этой большой теме. Мы раз в пять лет делаем такие выставки, посвященные этому событию. Отцу Ольгерда удалось объединить все этнические белорусские земли в одном государстве - от Буга до Днепра и Сожа, от Припяти до Вилии. А Ольгерд увеличил это государство в два раза.

В результате победы на Синих Водах литовские войска освободили Украину от татарского ига, она вошла в состав Великого княжества литовского, что определило ее европейский вектор развития на последующие века.