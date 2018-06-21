Правительство Польши поможет фермерам в засушливых регионах 21.06.2018, 10:46

1/3 всего земельного фонда страны затронута засухой.

Премьер Матеуш Моравецкий заверил, что правительство предпримет необходимые меры для оказания помощи отечественному сельскому хозяйству, пострадавшему от сильной почвенной засухи. По данным аграрного ведомства Польши, около 4 млн га из 14 млн га всего земельного фонда страны в разной степени затронуты засухой, сообщает «Радио Польша».

«Мы не оставим аграриев наедине с их проблемами, будем принимать и внедрять необходимые решения. Правительство поставлено в известность насчет последствий засухи в сельском хозяйстве. Эти данные уточняются при сотрудничестве с воеводской администрацией и органами местного самоуправления», - заявил премьер Моравецкий.

Новый министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский сообщил, что в ближайшие дни ведомством будет представлен пакет поддержки для польских фермеров. Правительство, в частности, будет рекомендовать прекращение или пролонгацию принятых аграриями обязательств, предоставление пострадавшим льготных кредитов или частичное сокращение сельскохозяйственного налога в регионах, где появились засушливые явления.